口香糖包裝露出槍管！ 警眼尖再搜出槍、彈

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄42歲林姓男子將子彈藏在口香糖包裝內，以為神不知鬼不覺，最後連改造手槍也藏到副駕駛座下，新興分局員警見該轎車紅燈超越停止線，攔檢開單時瞄見口香糖包裝疑似露出槍管，立即警戒逮人，果然搜出1把槍、11顆子彈。

新興分局今(6)日指出，五福二路派出所員警因保持高度警覺性，昨天清晨6時許執行巡邏勤務時，在民生一路與仁愛二街攔檢違規跨越停止線的轎車，車上駕駛林男表情慌張。

警方發現林嫌駕駛座位置有異，查看可疑口香糖包裝袋子中，竟藏有1支槍管、4顆已擊發的子彈，警方立即提高警覺擴大搜索，並於副駕駛座位置底下查獲改造手槍一把及7顆未擊發的子彈。

警方立刻壓制逮捕林嫌，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林嫌移送高雄地檢署偵辦，追查槍彈來源，以及是否涉及其他刑案。

