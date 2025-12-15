口香糖都漲價！老牌飲料40年沒漲 網驚喊：台灣最後良心商品

物價連年漲，高CP值的生活「小確幸」越來越少，不過最近有民眾透露，原本只是要在商店買個東西找開鈔票，發現隨手拿的口香糖也漲價，反而是這老牌飲料最便宜，驚呼「千漲萬漲，這個沒漲過」！

物價飛漲的年代，兼顧口味與價格的商品已是少見。（示意圖／非當事物品／中天新聞）

這位民眾在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，他表示當時身上零錢不夠，才到商店買東西想換零錢，原想買的青箭口香糖竟已漲到18元，只好再找別的東西，接下來他就發現1瓶統一麥香紅茶鋁箔包300ml仍只要10元，可說是最便宜商品，讓他驚喜直呼「千漲萬漲，這個沒漲過」。

廣告 廣告

統一集團在民國72年推出「麥香」系列飲品。（圖／翻攝自Facebook@麥香）

貼文傳開後，不少網友紛紛留言感慨，「已經是台灣最後的良心商品」、「很好阿，還是很好喝」、「我每次都買整箱力挺」、「從我國小到現在沒漲過⋯⋯⋯快40年」、「知道就好，二十五年前的十元到目前都一樣十元能買得到，現在想起時光歲月不等人」、「臺灣的活化石」。還有網友分享私房菜單，「結冰打冰沙，加牛奶」、「夏天冰塊稀釋不錯」、「加檸檬配冰塊，立刻身價升級到35元」。

據統一企業集團PECOS官網介紹，麥香系列飲料發源於民國72年（1983年），1名郭姓經理在台中朋友的私房菜單得到靈感，在大家平常煮的紅茶加入焙炒大麥可增香去澀，結合當時最先進的鋁箔包裝販售，果然獲得眾多消費者喜愛。

延伸閱讀

中職/中信兄弟洋投生力軍 28歲泰勒傳將加盟！

中職/二軍表現獲後藤光尊好評 富邦悍將延攬馬鋼入隊

中職/又拿下前中信兄弟球員 富邦悍將傳補進馬鋼