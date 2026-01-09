口鼻沾白粉騎車自摔 32歲男唾液快篩涉吸安毒被逮

cnews204260109a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市淡水區淡江大學校門口，日前下午發生一起機車騎士自摔車禍。淡水警分局表示，32歲黃姓男子騎機車，突然失控栽倒在地，員警獲報趕抵現場，驚見黃男神情恍惚、意識模糊，而且臉部口鼻處，竟殘留明顯的「白色粉末」。查證後現，粉末竟是毒品K他命。而黃男早在兩年前，就曾在同路段發生嚴重毒駕事故，當時還在救護車上哀嚎哭喊：「我吸毒上路」。

警方表示，當天下午4時許，接獲報案指稱淡江大學門口，疑有交通事故。員警抵達時發現，黃男騎機車自摔受傷。但黃男疑似神志不清、無法對答，口鼻處更有明顯的「白色粉末」殘留，疑似剛施用完毒品便騎車上路。黃男隨後被送往醫院治療，員警於當天下午6時許，進行毒品唾液快篩，結果顯示對安非他命及K他命均呈現陽性反應。全案依涉嫌刑法公共危險罪及違反毒品危害防制條例，函送士林地檢署偵辦。

警方調查，黃男已不是第一次因「毒駕」闖禍，回溯前年9月間，黃男在水源街一段某國小前，因吸毒後精神恍惚，瘋狂逆向衝撞1輛小貨車，雙方車頭嚴重毀損，黃男臉部挫傷。所幸案發時並非小學生放學時間，否則面對失控逆向的車輛，後果不敢想像。

cnews204260109a02

淡水警分局表示，當年的慘痛教訓，竟未讓黃男心生警惕，時隔1年多，他依舊惡性不改，再度因毒駕發生事故。這次他甚至吸毒吸到「口鼻沾粉」，就大膽上路，最終當街自摔落網。員警依規定製單扣車，並採集尿液檢體送驗及製作觀察紀錄表，全案依法究辦。

淡水警分局表示，去年9月至12月期間，共查獲94件毒駕。「毒駕」如同行動炸彈，嚴重威脅用路人生命安全。針對這類惡性累犯，警方將採取零容忍態度，持續加強校園周邊及重點路段的巡邏攔檢，全力杜絕悲劇，守護市民與學子的安全。

照片來源：新北市警方提供

