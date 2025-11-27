口齒不清手腳無力 翁以為循環不良「先去運動」延誤治療

一名69歲男子出現口齒不清、左半身無力等腦中風典型症狀，卻以為是身體循環不佳，外出運動緩解症狀。醫師提醒，腦中風的黃金治療期僅有3到4.5小時，超過這個時間可能導致永久性後遺症。

腦中風的黃金治療期僅有3到4.5小時，超過這個時間可能導致永久性後遺症。 （示意圖／Pixabay）

員榮醫院神經內科主任葉宗勲表示，這位69歲男性患者在傍晚6點多就已發現說話不清楚、左半邊肢體無力的症狀，但他認為是循環不良所致，便前往附近運動場活動，希望症狀能夠改善。直到晚上10點半才就醫，前後共延誤了4個多小時的治療時間，經電腦斷層檢查確診為梗塞性腦中風。

葉宗勲強調，中風不是靠運動、按摩或放血等民間方法就能改善的疾病。當腦血管堵塞時，腦細胞會因缺氧而逐漸壞死，每延誤一分鐘，就有數以百萬計的腦細胞死亡，這種損傷是不可逆的。他解釋，即使後續醫療團隊成功使用藥物打通血管，患者仍可能留下永久性後遺症或殘疾，因此把握3到4.5小時的黃金治療期至關重要。

當腦血管堵塞時，腦細胞會因缺氧而逐漸壞死，每延誤一分鐘，就有數以百萬計的腦細胞死亡。（圖／pxhere）

為了幫助民眾及早辨識腦中風症狀，葉宗勲提醒大家記住「F.A.S.T.」口訣：F代表FACE（臉歪嘴斜），觀察臉部是否有歪斜不對稱；A代表ARM（手臂無力），注意是否微笑困難或單手微舉就無力垂下；S代表SPEECH（說話不清），留意是否不語、說話不清楚或無法表達；T代表TIME（記下時間，快打119），記錄發作時間並立即撥打119送醫，切勿延誤或處置不當。

葉宗勲特別呼籲患者本人、家屬及照顧者都應了解腦中風的緊急處理原則，一旦出現疑似症狀，應立即就醫，不要嘗試自行處理或等待症狀緩解，以免錯過最佳治療時機，導致不可挽回的後果。

