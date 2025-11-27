口齒清晰度與「吃」的有關？專家：留意嬰幼兒口腔動作發展

【健康醫療網／編輯部整理】早期的口腔經驗是嬰幼兒與世界連結的重要窗口，大多數孩子學習主要藉由口腔期的探索開啟。高雄榮民總醫院復健醫學部語言治療師張炳鑫表示，常見幼兒將不同的東西放入口中，藉此感知周遭環境。

寶寶吃的好不好 影響未來口齒清晰度

張炳鑫語言治療師說明， 0-2歲是口腔動作發展的關鍵時期，並在2-4歲逐漸成熟，發展出與成人相當的口腔動作能力。孩子隨著年齡的增長，與口腔動作的發展，進食食物的質地也逐漸多樣化。嬰幼兒透過吸吃和咀嚼不同質地的食物經驗，累積肌肉的力量與協調度，因此，寶寶吃的好不好，不僅對健康和發展有重大的影響，同時也會關係著未來說話的口齒清晰度。

逾兩歲應可吃所有質地食物 家長可觀察並從旁協助

張炳鑫語言治療師特別分享一般嬰幼兒飲食與口腔動作發展列表，並提醒家長可根據孩子月齡觀察並給予適合的食物，尤其18個月以上就可吃大部分的餐桌食物，並使用湯匙進食。兩歲以上幾乎可食用所有質地食物，家長也須放手留意口腔動作，並在旁多加協助、留意進食安全。

盡早給予不同的口腔經驗 異樣應及早尋求協助

張炳鑫語言治療師表示，從兒童發展角度來看，要盡早給予不同的口腔經驗，提供多種口味和質地，早期接觸能促進在成長過程中，對於不同食物的接受度，家長除了注意孩子的粗大和精細動作發展之外，也不能忽略口腔動作發展。父母如果發現幼兒在進食副食品有困難時，應及早尋求專業協助，確保後續進食吞嚥正常發展。

原文出處：高榮醫訊 第28卷第10期

