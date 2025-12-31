一口「香菜」竟10項農藥超標！ 築間、涮乃葉、七海都有農藥違規 9

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

蔬果農藥超標違規，多家知名品牌都上榜！食藥署今（31）日公布9月至10月市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫結果，共發現45項不合格，包括「築間板橋館前店」、「涮乃葉徐匯廣場店」都有油菜被檢出農藥超標，而台北市內湖區的「七海」餐廳抽驗到的香菜（芫荽）更是一口氣檢出多達10項農藥不合格，全數依違反食安法開罰供應商新台幣3萬元罰鍰。

食藥署是與地方衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」。食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，此次抽驗依風險高低分別進行，一部分分析過往違規大數據資料，以風險為基礎的精準抽樣方式，抽樣284件農產品加強監測，檢驗結果253件符合規定；另外亦從其他市售蔬果中隨機選取519件樣品，檢驗結果505件符合規定。

魏任廷說，稽查檢驗結果有45項不合格，分別針對供應商或無法提供來源的業者開罰，迄今共計開罰11件、共30萬元。

不合格名單，包括新北市築間餐飲事業股份有限公司板橋館前營業抽驗到的「油菜」檢出農藥阿巴汀0.20ppm （標準為：0.05ppm）；新北市雲雀國際股份有限公司涮乃葉徐匯廣場店抽驗到的「油菜」檢出農藥達特南2.9ppm（標準為：2.0ppm）。

另外，違規情形最嚴重者，為台北市內湖區七海餐飲事業股份有限公司抽驗到的「香菜（芫荽）」一口氣檢出達克利0.03ppm（不得檢出）、達滅芬0.02ppm (不符使用規定)、福賽絕 0.02ppm (不得檢出)、護矽得5.30ppm (不得檢出)、氟比來0.03ppm (不符使用規定)、祿芬隆0.02ppm (不符使用規定)、賽速安0.03ppm(不符使用規定)、普克利6.85ppm (不符使用規定)、巴克素 0.07ppm (不符使用規定)、陶斯松0.03ppm (不得檢出)等多達10項農藥不合格。已由雲林縣依食安法開罰供應商李姓業者3萬元。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

