古久保健二加入味全龍 擔任巡迴統籌教練

記者張翔程／臺北報導

味全龍球團今（8）日宣布，古久保健二正式加入教練團，擔任巡迴統籌教練一職，背號87，未來將負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，配合教練團進行訓練節奏與實務調整，透過各項計畫的完善執行，協助提升球隊整體運作效率，進一步增強戰力。

味全龍球團表示，古久保健二溝通互動細膩，重視球員狀態與實際需求，以用心照顧球員著稱，深獲信任，期待其細膩的溝通風格，以及豐富的帶隊經驗，能在訓練安排上，為球員提供更穩定且完善的支援。

味全龍球團誠摯歡迎教練古久保健二的加入，期盼攜手為球隊總冠軍目標努力，持續為龍迷帶來更加精采的賽事表現。

古久保健二正式加入味全龍教練團，擔任巡迴統籌教練。（味全龍球團提供）