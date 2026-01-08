古久保健二加入味全龍！背號87任巡迴統籌教練

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

味全龍球團今（8）日正式對外揭曉，已網羅日前帶領樂天桃猿完成大逆轉奪冠的日籍教練「阿公」古久保健二，披上熟悉的87號戰袍，出任「巡迴統籌教練」。此舉不僅是龍隊教練團的重磅補強，更象徵球團在農場培訓與一、二軍戰力銜接上，邁出了極具野心的一步。

古久保健二的加盟之所以引發各界高度關注，源於他去年在樂天桃猿寫下的傳奇篇章。去年球季，他率領球隊在極度劣勢中奮起，最終完成戲劇性的奪冠之旅，執教功力獲得高度評價。然而，球團在奪冠後卻出人意料地宣布「Thank You」不續約，引發廣大球迷譁然與不捨。當時球員間不僅發文感懷，甚至自發前往機場送機，足以見得他在隊內的極高威望與深厚情感。

這種「深獲人心」的魅力，正是味全龍此次出手延攬的主因。味全龍指出，古久保教練以直率、細膩的溝通風格著稱，儘管語言未必完全相通，但他擅長觀察選手需求，並適時給予擁抱與鼓勵。投手陳冠宇也曾透露，阿公是一位情感直接、無微不至照顧球員的長輩，即便語言不通，也會透過擁抱等方式給予選手支持。這種執教哲學，對味全龍來說，無疑是建立穩定心理素質的最佳支柱。

接下「巡迴統籌教練」一職後，古久保教練的工作重心將聚焦於球隊一、二軍間的戰力串聯。他將全面主導訓練節奏的調整與實務銜接，確保球員在農場養成與升降過程中，能有一套更為精準且高效的計畫。龍隊球團期待，藉由他橫跨富邦、樂天及日職的豐富帶隊經驗，能為年輕龍將提供更穩定、完善的支援系統，進一步強化整體戰力。

在古久保健二正式進駐後，預計將對現有的訓練模式進行深度整合，有望優化球隊的運作效率，更為即將到來的新賽季，注入了一股兼具經驗與溫度的強心針。



