古久保健二無預警卸任！樂天球員集體不捨發聲 林智平：至少要讓他留在二軍

中華職棒樂天桃猿9日亞洲職棒交流賽結束後震撼宣布，總教練古久保健二將卸任一軍總教練職務，消息曝光後令許多球迷及球員相當不捨。對此，球員們也陸續在社群發文表達感謝，老將林智平更許願：「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！謝謝。」

中華職棒樂天桃猿9日亞洲職棒交流賽結束後震撼宣布，總教練古久保健二將卸任一軍總教練職務。（圖／取自CPBL臉書）

古久保健二在2022年成為樂天首席教練，2023年則是接任總教練，執教2個賽季都為全年度第3名，並在今年球季上演「下剋上」，率領樂天勇奪台灣大賽冠軍，也為球隊易主樂天後首座冠軍。據悉，這是他生涯首度擔任總教練。

樂天桃猿昨日透過公告表示，古久保健二總教練於11月9日正式卸下一軍總教練一職，感謝古久保總教練四年來的貢獻，帶領樂天桃猿成為2025年台灣大賽總冠軍。新球季教練團陣容待明確後公布，敬請球迷朋友繼續為樂天桃猿加油。

由於消息來的太突然，球員們得知後也相當震撼，昨日也紛紛在社群上發文表達不捨，老將林智平寫下：「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！謝謝。」今年榮獲中職捕手「最佳九人」的張閔勛也PO出全隊上週參加頒獎典禮的合照，寫下「最佳總教練」，並配上獎盃符號。

由於消息來的太突然，球員們得知後也相當震撼，昨日也紛紛在社群上發文表達不捨。（圖／林智平FB、張閔勛IG）

捕手宋嘉翔貼上古久保獲得最佳總教練獎的照片，並感謝教練教會他如何成為獨當一面的選手；左投林子崴也感性說道：「即使早知道了也還是對我們訴說著期望，謝謝你辛苦了。」陳冠宇則用日文表示：「おじいさんお疲れ様でした 。お世話になりました。（阿公，辛苦了。承蒙您的照顧）。」

樂天球員們透過社群表達感謝。（圖／林子崴、陳冠宇IG）

