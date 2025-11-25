古亭分隊被迫駐地橋下12年 王欣儀：台北市府拖延救命時間、害隊員健康 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

古亭消防分隊長年深陷「出勤動線被塞死」與「惡劣橋下環境」雙重困境。台北市議員王欣儀（25）日指出，古亭分隊自102年被迫搬入基隆路高架橋下臨時駐地，如今已12年，未來甚至可能再待10年，台北市府卻遲遲拿不出有效改善方案，不只輕忽第一線消防同仁的職場安全，更形同犧牲大安、中正、文山居民的生命權益。

王欣儀強調，古亭分隊出口緊貼基隆路幹道，尖峰時段車流回堵至門口，消防車與救護車「想出勤卻出不去」，常因「民眾想讓也無處可讓，被困在橋下動彈不得。

廣告 廣告

王欣儀要求消防局立刻與交通局研議調整號誌週期，設置「消防出勤優先時相」，避免黃金救命時間被堵死。消防局長莫懷祖回應，將立即啟動作業並與交通局協調，盡可能減少出勤受阻。

除了交通動線問題，王欣儀也批台北市府嚴重漠視消防同仁的工作環境，指出全市45個分隊中，古亭是「唯三」位於高架橋下的分隊，且車流量與污染量最高，隊員長期暴露於噪音、廢氣粉塵、潮濕陰暗與橋面震動環境，恐造成呼吸道負擔、慢性疲勞與心理壓力，「市府讓消防員在這種環境下值勤，是不是太不尊重？」

王欣儀指出，實際勘查發現古亭分隊空氣品質惡劣，原本配置的「家用級清淨機」完全無效，急需汰換為工業級或醫療級設備；辦公與休息空間則應全面加裝隔音、氣密窗，並增加除濕、防潮設備，降低健康風險。莫懷祖回應，會儘速改善濾淨、除濕設備，並進一步評估隔音與氣密窗等作法。

在都更進度部分，王欣儀質疑，古亭分隊新大樓去年底才取得建照，今年8月開工，卻預計要蓋到民國124年，鋼骨結構大樓竟然要蓋10年？她痛批，消防局身為未來使用者與公部門權利人，「不能再以『民辦都更』為理由被動等待」。

王欣儀要求消防局主動掌握工期、定期檢視進度，必要時協請都更處與建管處共同介入督導，避免任何延宕進一步影響消防量能與市民生命安全。

王欣儀強調，消防出勤分秒必爭，市府若無法提供合格出勤環境，「就是在拖延市民的黃金救命時間」。她呼籲市府務必正視問題、立即改善，保障消防同仁職安與市民生命安全。

照片來源：王欣儀辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

藍營推放寬中配參政 陳培瑜批：替特定群體量身打造

考察亞灣視察AI產業進駐 賴瑞隆轟藍白惡法讓高雄倒退10年

【文章轉載請註明出處】