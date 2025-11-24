古亭消防分隊出入被車封死 王欣儀：當地人性命被犧牲?

台北市議員王欣儀二十四日在議會質詢表示，位於基隆路高架橋下古亭分隊「臨時駐地」，自一○二年搬遷至今，長年深陷「出勤動線被塞死」與「惡劣工作環境」雙重困境，市府拿不出有效改善方案，不僅對第一線消防員極不尊重，更嚴重拖延黃金救援時間。她痛批，消防車常被困在橋下動彈不得，難道大安、中正、文山的居民生命安全可以被這樣犧牲？

議員王欣儀指出，古亭分隊出口緊貼基隆路幹道，尖峰時段車流經常回堵至分隊門口，消防車與救護車常因「民眾想讓也無處可讓」而被迫等待。她要求消防局儘速與交通局研議調整號誌週期，設置「消防出勤優先時相」，避免黃金救命時間被堵死。消防局長莫懷祖回應，將啟動相關作業並與交通局協調，盡可能縮短出勤受阻情況！

廣告 廣告

王欣儀強調，不只出勤動線受阻問題，也反映出市府對消防員態度與重視程度。全市四十五個分隊中，古亭是「唯三」位於高架橋下的分隊，車流量最高、環境也最差，灰塵多、噪音大、濕氣重容易發霉，搬入臨時駐地已待十二年，未來還可能再待十年。

莫懷祖強調，將儘速改善濾淨與除溼設備，隔音與氣密窗部分評估合適做法。王欣儀質疑，古亭分隊新大樓去年底取得建照、今年八月開工，預計蓋到民國一二四年，鋼骨結構建物竟然要蓋十年？她要求消防局主動掌握工期，避免任何延宕影響古亭分隊消防量能與市民生命安全！