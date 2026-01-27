古亭站女子「音量過大引騷動」 捷警到場勸導平息

捷警到場處理畫面。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／台北報導】115年1月26日17時40分，捷運警察接獲通報，指捷運古亭站車廂內有女子說話音量過大，疑似影響其他旅客，隨即派員趕赴現場處理。經了解，該名女子疑因情緒不穩導致說話音量偏高，同車廂旅客因此按壓對講機通報。捷警會同轄區分局員警、站長及保全人員到場勸導後，該名女子情緒已逐漸冷靜，過程中未有自傷或傷害他人之情形。

為維護乘車秩序及旅客安全，警方後續全程陪同該名女子搭乘捷運至景安站出站，確保現場狀況平順結束。捷運警察隊呼籲，民眾於捷運系統內如發現可疑人事或異常狀況，可立即按下車廂門旁紅色緊急通話按鈕，通知站務或保全人員，或撥打110報案，捷警將即刻派員到場處理，共同維護捷運乘車安全。

