古今並蓄！中藥房化身「咖啡廳」 創新轉型延續千年智慧

傳統的中藥房已經快速凋零，從全盛時期多達兩三萬家，到如今中藥房只剩下七千多家，這門古老的產業正面臨存亡危機，「創新轉型」成了一條新的道路，有一些年輕世代在接班後，重視打造店面跟產品包裝，也有經營者把中藥跟甜點大膽結合，讓新一代也能認識這個千年的智慧。

台北這一間中藥行，傳統的木頭藥櫃，搖身為下午茶餐桌，熱騰騰的拿鐵，居然灑滿「黃金蟲草」。

枸杞被拿來做成蛋糕，顛覆許多人，對中藥又苦又澀的刻板印象，黑麻麻的生乳捲，裡頭竟然也揉合了藥材「杜仲」，或是比利時巧克力塔，與桂花烏梅醬交織甜中帶酸。

老闆王森彬經營這間中藥行39年，現在店裡一小角，被打造成烘焙區，35歲的王心盈，五年前回家接班，他以「藥食同源」為概念，將漢方中藥融入西式甜點。

客人一上門就直呼，要來買交換禮物，也立刻相中架上精美的禮盒、包裝。

節慶感十足的點子出自他，40歲的周東彥，是宜蘭在地，有108年歷史的中藥房第四代，十五前他接手家業時，就決定轉型。

從社群經營、網路行銷，到設計出有自家格調的官網，每一步都煞費苦心，周東彥畢業前，還曾踏入演藝圈玩饒舌，畢業後又轉戰潮流服飾業，一路都走在流行文化的前端，他笑說怎麼都沒想過會回家接班。

從燈光、裝潢到陳列逐步翻新，也刻意保留匾額與百草櫃等老物件，古老智慧如何與新世代並存，答案或許在一群年輕人身上。

