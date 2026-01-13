古代不存在的五大將軍！其實全是虛構人物 網喊：還我眼淚

大陸中心／唐家興報導

古代許多耳熟能詳的「大將軍」，其實在歷史上根本不存在。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

中國古代名將輩出，但你以為的英雄可能只是傳說！許多網友熱議的古代不存在的五大將軍，其實在正史中根本查無此人。這些耳熟能詳的角色，多半誕生於演義小說與民間傳說，因為戰力近乎神話、生平太過精彩，被一代又一代人誤認成真實歷史人物。究竟有哪些「大將軍」其實只是文人筆下的英雄？以下這五位，保證你一定聽過。

【李元霸：隋唐第一好漢，其實歷史上從未出現】

在《隋唐演義》中，李元霸被封為天下第一好漢，天生神力、手持八百斤雙錘，戰場上所向披靡，幾乎是「外掛般的存在」。但翻開正史，唐高祖李淵的兒子中，只有一位早逝的李玄霸，不僅體弱多病，且十六歲就病逝，壓根沒上過戰場。

小說家為了彌補這份遺憾，乾脆「重塑」出無敵戰神李元霸。也因為戰力設定強到太離譜，作者最後只能安排他被雷擊而亡，草草收場，讓不少讀者大呼：這死法也太隨便！

在《隋唐演義》中，李元霸被塑造成天生神力、手持八百斤雙錘，戰場上所向披靡。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【宇文成都：天下第二勇士，其實只是反派模板】

宇文成都在演義中是隋朝名將、宇文化及之子，被封為「天下第二好漢」，武藝高強、氣宇軒昂，完全是標準的完美武將形象。但殘酷的是，史書中完全找不到這號人物，他的存在純粹是為了劇情需要。

他的出現，其實是為了襯托李元霸的恐怖戰力，不是宇文成都太弱，而是李元霸被寫得太誇張。在小說邏輯裡，沒有一個強大的「天下第二」，怎麼能顯出「天下第一」的厲害？

【羅成：悲情白袍小將，歷史查無此人】

羅成在隋唐故事裡，銀槍白馬、英俊瀟灑，是無數少女心目中的「少年戰神」。但現實中，唐初將領名單內並沒有羅成。學界普遍認為，他的原型是隋末猛將羅士信，只是小說將多位人物經歷重組，塑造成更具戲劇張力的英雄，最後以慘遭亂箭射殺收場，讓戲迷心碎不已。

【楊宗保：楊家將靈魂人物，正史中卻找不到】

提到楊家將，大家一定會想到楊宗保！他少年成名、迎娶女英豪穆桂英，最後悲壯戰死沙場。但尷尬的是，北宋官方史料從未記載楊宗保此人。他的真實原型其實是楊延昭之子「楊文廣」，小說將楊家三代名將的事蹟濃縮重組，才誕生出這位家喻戶曉的虛擬英雄。

【薛丁山：人生開掛的名將，其實是「合成角色」】

薛丁山在《薛家將》系列中，武藝高強且身負奇遇，情場更是一路得意，堪稱人生勝利組。然而歷史上，名將薛仁貴確實有後代，但絕對沒有「薛丁山」。這個角色其實是由薛仁貴之子薛訥、薛楚玉等人「合體」而成，用來串聯整個家族故事，並為後來的「薛剛反唐」鋪梗。

【為何虛構名將，多半集中在隋唐？】

細看這五位虛構將軍，不難發現他們幾乎都出自隋唐背景。原因很簡單：隋唐政權更迭劇烈、戰亂頻繁，歷史本身就充滿戲劇張力，極適合小說家進行加工與英雄塑造。

這些角色承載的不只是故事性，更反映了百姓對英雄、公平與力量的集體想像。他們或許不存在於冰冷的史書中，卻鮮活地存在於無數人的文化記憶裡。

