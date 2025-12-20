古代丫鬟多少錢能買一個？買了可以讓她幹啥？真相讓人心酸又震驚

大陸中心／唐家興報導

古代丫鬟多少錢能買一個？被「物化」的她們，下場比你想的更殘酷。（示意圖／翻攝自百度百科）

在古代的朱門高牆後，古代丫鬟多少錢能買一個？她們不僅是勞動力，更是被明碼標價的「活商品」，其命運隨糧價與戰火起伏，從一石糧食到幾十兩銀子，買回家的不僅是服侍，更是她們斷裂的一生。

【穿越千年的「活商品」：古代丫鬟的來源與起源】

「丫鬟」一詞最早見於漢代，因少女髮髻梳得像樹枝分叉而得名。她們的出現與奴隸制度緊密相連，從商朝甲骨文中的「婢」字開始，就注定了這群女性卑微的起點。最初，她們多是戰爭中的戰敗俘虜，在各部落與諸侯國的權力遊戲中淪為勝利者的財產。

隨著封建制度演進，丫鬟的來源不再僅限於戰爭，更多是出自經濟壓力下的「人口販運」。每逢荒年或戰亂，貧困家庭為了生存，常忍痛將女兒賣給人販子「牙婆」（以介紹人身買賣為業的婦人），讓她們走進深宅大院，從此與家人音訊全無。

【古代丫鬟多少錢能買一個？換算人民幣驚人真相】

丫鬟的價格並非固定，而是隨著物價與社會穩定度劇烈波動：

1.漢代以前：在物資匱乏的秦末漢初，一個丫鬟甚至只需「一石糧食」就能換取。

2.唐朝盛世：當時一名普通女僕大約價值6,000文銀子，換算成現在的購買力，約合人民幣2萬元左右(約新台幣9萬元 )。

3.宋朝時期：價格區間拉大，從50貫到300貫不等，約合人民幣5,000元至2萬元。

4.明清時期：丫鬟市場分級明確。雍正年間，一名容貌端正的丫鬟約賣16兩銀子（約人民幣1.2萬元）；但到了乾隆年間，竟出現過「批發價」，25兩銀子就能買回4個女孩，平均一人僅需人民幣4,000元。

從珍貴照片中可看到，丫鬟與大戶人家的小姐的穿著打扮，有著鮮明的對比。（圖／翻攝自百度百科）

【買了丫鬟可以讓她幹啥？揭密深宅裡的繁重勞動】

一旦被買入府中，丫鬟的工作內容完全取決於她們的「性價比」與天分：

1. 粗使丫鬟：價格最低，負責最累的體力活，如劈柴、挑水、洗衣、打掃，天未亮就要起床，直到深夜才能歇息。

2. 上等隨侍：負責伺候主人的梳妝起居，甚至要陪讀或處理文書工作。

3. 特殊技能：廚藝精湛或擅長女紅的，地位稍高；而長相嬌俏的，往往會成為男主人的小妾，或是隨小姐出嫁的「陪嫁丫鬟」。

【被物化的悲歌：身不由己的命運轉盤】

儘管宋朝以後名義上改為「雇傭制」，但在實際運作中，丫鬟的人身自由極其有限。她們常被視為「物品」而非「人」，主人擁有隨意責罵、體罰甚至轉賣的權利。

有的丫鬟能因生育或長年辛勞獲得釋放，但更多人是在年老色衰後被逐出家門，漂泊無依。這段歷史反映了封建制度下對底層女性的極度物化，丫鬟的生命，不過是史書中一段沈重的嘆息。

參考資料：

《大同書》丙部：「又有鬻賣人口者，收為奴婢以供富貴者之用。」、《柳子厚墓誌銘》：「其俗以男女質錢，約不時，子本相侔，則沒為奴婢。」、《史記‧汲鄭列傳》：「臣愚以為陛下得胡人，皆以為奴婢以賜從軍死事者家。」、「澎湃新聞：古代官宦富賈家，滿院的女僕每天都在做什麼？ 」。

