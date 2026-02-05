古代人怎麼刷牙？沒牙刷竟能「吐氣如蘭」 古人護牙智慧超驚人

生活中心／唐家興報導

古代人怎麼刷牙？其實，古人的口腔護理智慧，早已超越了現代人的想像。（圖／翻攝自百度百科）

古代人怎麼刷牙是許多好奇現代人常問的冷知識。在那個沒有塑膠與化學藥劑的年代，古人為了追求口氣清新與牙齒潔白，早已研發出一套極具智慧的護理流程。從先秦的「晨起漱口」到唐代的「楊柳枝揩齒」，甚至宋代就出現了構造與現代極其相似的植毛牙刷，這段演進史不僅是衛生習慣的進步，更是古人對生活美學的極致講究。

【古人護牙的第一步：以液體為媒介的漱口儀式】

口腔清潔的觀念在中國歷史悠久。早在先秦時期的《禮記》便記載：「雞初鳴，咸漱。」這說明了古人清晨起床的第一件事就是漱口。在牙膏發明之前，古人會根據需求選擇不同的「天然漱口水」：

1.鹽水與酒：具有初步的殺菌、消毒效果，能緩解牙齦不適。

2.茶水：內含氟元素與茶多酚，能去除食物油膩感並幫助防蛀。

古人會根據需求選擇不同的「天然漱口水」。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【魏晉時期的牙間護理：考古證實牙籤的存在】

除了液體沖洗，古人也深知「齒縫殘渣」是異味的來源。三國東吳墓葬的考古挖掘中，曾出土與掏耳器結合的金製「小楊枝」。這證實了早在千年前，上流社會已懂得利用精緻工具清理牙縫，這也是現代牙籤的始祖，幫助避免因食物腐敗產生的口腔異味。

【唐代盛行「晨嚼齒木」：楊柳枝竟是天然牙刷】

到了隋唐時期，潔牙技術有了質的飛躍。當時流行「揩齒法」，最著名的工具便是「楊柳枝」。古人將枝頭咬扁、咬軟，使其纖維散開如刷頭，配合特製的中藥潔牙粉摩擦牙齒。唐代醫書《外台秘要》形容此法能使「牙齒潔白且香氣襲人」，這也是成語「晨嚼齒木」的由來。

唐朝用「楊柳枝」做牙刷。（圖／翻攝自百度百科）

【宋元時期的技術突破：與現代無異的植毛牙刷】

真正的構造改革發生在宋代。隨著城市經濟繁榮，南宋時期已經出現專門經營「牙刷」的店鋪。當時的牙刷採用骨頭或竹子製成刷柄，並鑽孔植入馬尾毛，構造與現代牙刷幾乎沒有差別。搭配含有茯苓、懷牛膝等中藥成分的「潔齒粉」，清潔力已相當驚人。

【明清的標準化流程：早晚刷牙與養生結合】

到了明清時期，刷牙正式納入日常養生規範。此時的程序包含刮舌苔、翻唇清洗、清牙齦等細節，並確立了「早晚各一次」的標準頻率。從鹽水漱口到宋代的馬尾牙刷，古人用數千年的時間證明了：對美與健康的追求，從來不受工具限制。所謂「吐氣如蘭」，絕非天生麗質，而是源自古人對細節的極致自律。

【專家實證：古人刷牙不是傳說，考古與文獻這麼說】

為了驗證「古人如何刷牙」的真實性，根據考古學與古醫學領域的研究報告，發現古人的口腔護理智慧，早已超越了現代人的想像。

一、 考古實證：揚州博物館館藏「北宋骨質牙刷」

在江蘇揚州的一處北宋墓葬考古挖掘中，考古人員發現了兩把骨質牙刷。這項發現徹底打破了「牙刷是現代產物」的迷思。中國考古學家林留根研究員指出，這兩把牙刷的頭部各鑽有兩排共 12 個小孔，與現代牙刷的植毛孔設計幾乎完全一致。研究顯示，宋代人已開始使用馬尾毛植入骨柄，配合「牙粉」進行深層清潔。這項考古發現曾多次被收錄於國家級考古學術報告中，證實宋代中國已進入「機械式刷牙」的時代。

二、 醫學文獻：隋唐醫學巨著《外台秘要》的揩齒療法

隋唐時期的潔牙並非僅是為了美觀，更具備醫療性質。唐代醫學大師王燾在其巨著《外台秘要》中，詳盡記錄了「揩齒」的配方與功效。根據中國中醫科學院對古醫籍的研究，王燾記載的「齒木」與「揩齒散」配方中，包含茯苓、石膏、龍骨等中藥成分。這些成分經現代藥理分析，具有吸附牙垢、中和酸性與保護牙釉質的效果。文獻明確提到：「每朝揩齒，牙齒不落，口氣香潔。」這證明唐代的護牙技術已具備初步的臨床醫學根據。

