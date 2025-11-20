古代人為什麼晚上結婚？現代則白天居多 背後真相竟跟「搶女人」有關

國際中心／唐家興報導

「為什麼古代人都是晚上結婚？」，真相背後有著滿滿的故事！（示意圖／翻攝自百度百科）

提到 「為什麼古代人都是晚上結婚，而現代人卻改成白天？」，許多人第一反應是「晚上比較浪漫」。但真相比你想的更八卦：從遠古的搶婚黑幕，到明清宵禁逼出「白天結婚潮」，原來婚禮時間的轉變背後滿是故事。

昏時迎親的古老禮制從何而來？

古代婚禮一般都在黃昏後進行。《白虎通》中甚至明確記載：「婚者，謂黃昏時行禮。」因此，「女」加「昏」才成為「婚」字。而這裡的「昏」，不是今天口中的傍晚，而是古人稱的「昏時」：約晚間七點到九點之間，太陽已落、月亮初升，正是古人眼中最合適迎娶的時辰。

廣告 廣告

搶婚傳統的影子：夜幕下的氏族繁衍

學者認為，這項習俗最早源自遠古社會的「搶婚」。在父系氏族制度中，女性的生育能力象徵著族群延續，因此搶奪他族女子成為繁衍手段。在古代，有時會發生「搶婚」的習俗。為了避免這種情況，人們選擇在黃昏時分舉行婚禮，因為天色昏暗，可以降低儀式的張揚程度，較不容易引起注意

雖然後來「媒妁之言、父母之命」取代了搶婚，但 「夜間迎娶」的傳統氣味仍被保留下來，延續成古代社會通行的昏時婚禮。

陰陽觀念：昏時象徵「陽去陰來」的結合

另一派說法則來自陰陽觀念。古人相信：

* 白天為陽、夜晚為陰

* 男子屬陽、女子屬陰

* 黃昏正是陽退陰生的時刻

因此，男子（陽）前往迎娶女子（陰），恰好呼應天地運行的轉換時刻。對古人而言，這是一種帶有宇宙象徵意義的結合。

古代婚禮的夜色浪漫：詩經中的星光成婚圖景

《詩經·唐風·綢繆》中便記錄了古代人在星夜成婚的景象：「綢繆束薪，三星在天。今夕何夕，見此良人。」這首詩描繪了在星空下，新人步入婚姻的儀式感：對古人而言，婚禮本就是在月色裡完成的神聖典禮。

對古人而言，婚禮本就是在月色裡完成的神聖典禮。（示意圖／翻攝自百度百科）

從「夜婚」到「朝婚」：宵禁如何改變結婚時間？

古代的夜婚習俗延續數千年，但真正改變它的，是明清時期的宵禁制度。法律規定：

* 一更三點敲暮鼓後禁止外出

* 這時間約在現代的 晚上 8 點 12 分：

如果婚禮在黃昏舉行，前來賀喜的賓客極可能在路上違反宵禁，尤其喝得興高采烈後更不便回家。於是，為了避免麻煩，婚禮時間逐漸提前，從夜晚移至白天，也逐漸演變成今日常見的「白天結婚」模式。

當代復古婚禮：熱鬧多於復古

現代雖有人偶爾為了新奇或儀式感而舉辦「仿古婚禮」，但大多只是加入部分復古元素，並非真正遵循古禮。更多時候，是透過古風儀式增添婚禮的趣味與拍照亮點。

從搶婚到禮婚：婚禮象徵的改變

不論白天或晚上，現代婚禮已完全脫離早期的野蠻習俗，而象徵著：結合、承諾、家族祝福、新生活的開始：新人在眾人祝福中步入家庭，也延續了婚禮最核心的精神：共同的人生旅程正式啟程。

更多三立新聞網報導

陪玩陪睡根本不夠！他揭娛樂圈潛規則：圈內大佬「噁心行徑」曝光

歷史上5位「功高蓋主卻能善終」的傳奇功臣，他們是如何自保的？

40歲以後突然「硬不起來」：性功能斷崖式下降，醫曝75%男人都搞錯原因

李連杰變年輕的代價？中國「人礦」供體產業化曝光：比器官買賣更邪惡

