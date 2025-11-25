古代史密斯夫婦熱吻40秒！兩人洗鴛鴦浴名場面曝 她笑喊：是我的第一次
記者趙浩雲／台北報導
由「甜寵劇專業戶」丁禹兮攜手「靈動系美女」鄧恩熙主演的探案愛情劇《長樂曲》，兩人先婚後愛，從最初的互看不順眼，頻鬧笑話，卻在共同查案，破獲樁樁懸案的過程，漸生情愫。丁禹兮與鄧恩熙不僅演技廣獲好評，現實生活中相差10歲的兩人，戲裡、戲外的互動都毫無年齡差，CP感超強。
《長樂曲》其實不是丁禹兮首次與鄧恩熙的合作，兩人過去在電影《天才遊戲》合作過，不過當時並未有感情線，鄧恩熙談及對丁禹兮第一印象時，提及「丁哥是一個很穩重的人，再次合作會發現他本人的性格是非常可愛的那種，有反差感」，丁禹兮也解釋兩人最初合作時，角色較陰鬱，「給人的感覺會比較疏離，那個時候沒有過多的交流，但這次一合作發現很有默契，所以覺得還挺奇妙的」。
被封為「古代版史密斯夫婦」的丁禹兮、鄧恩熙，兩人在《長樂曲》除了忙著查案以及鬧出不少烏龍外，兩人之間也有許多甜蜜的劇情，像是「為妻施展『鈔能力』」、「三救夫人」，還有多場吃醋劇情，而其中兩人「鴛鴦浴告白吻」還成為劇中名場面，兩人更是熱吻長達40秒，而這也是鄧恩熙首次拍吻戲。
提及那場戲她表示相當緊張，「這部戲有很多我的第一次，比如說第一次拍吻戲，在之前可能很少拍感情戲，特別擔心大家看著會不會覺得很奇怪，他（丁禹兮）就一直給我傳授經驗，像一個大哥哥一樣」，內心對丁禹兮滿是感謝。這部題材豐富的古裝陸劇《長樂曲》今（25）日起週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。
