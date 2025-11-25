「古代史密斯夫婦」熱吻40秒 鄧恩熙讚丁禹兮：像大哥哥一樣

鄧恩熙首次拍吻戲，丁禹兮傳授經驗。（圖／中天娛樂台提供）

丁禹兮攜手鄧恩熙主演探案愛情劇《長樂曲》，兩人先婚後愛，從最初的互看不順眼，頻鬧笑話，卻在共同查案，破獲樁樁懸案的過程，漸生情愫。丁禹兮與鄧恩熙在《長樂曲》不僅演技廣獲好評，現實生活中相差10歲的兩人，戲裡、戲外的互動都毫無年齡差，CP感超強。

《長樂曲》其實不是丁禹兮首次與鄧恩熙的合作，兩人過去在電影《天才遊戲》合作過，不過當時並未有感情線，鄧恩熙談及對丁禹兮第一印象時，表示：「丁哥是一個很穩重的人，再次合作會發現他本人的性格是非常可愛的那種，有反差感。」丁禹兮也解釋兩人最初合作時，角色較陰鬱，「給人的感覺會比較疏離，那個時候沒有過多的交流，但這次一合作發現很有默契，所以覺得還挺奇妙的。」

丁禹兮與鄧恩熙相差10歲還是很有CP感。（圖／中天娛樂台提供）

而鄧恩熙在《長樂曲》因為要分析案情，並把線索一一拼湊還原命案的真相，所以台詞都很長，也讓丁禹兮誇讚：「因為她在劇中的角色是一個非常活潑俏皮且靈活思維，被要求台詞要又溜又順，但她詞量大，所以她每天回去卸妝前先背，卸完妝再背，睡前又再練，第二天刷牙還要再確認。」對於她敬業的態度相當佩服。

被封為「古代版史密斯夫婦」的丁禹兮、鄧恩熙，兩人在《長樂曲》除了忙著查案，也有許多甜蜜的劇情，其中兩人「鴛鴦浴告白吻」還成為劇中名場面，熱吻長達40秒，而這也是鄧恩熙首次拍吻戲，她表示相當緊張，「這部戲有很多我的第一次，比如說第一次拍吻戲，在之前可能很少拍感情戲，特別擔心大家看著會不會覺得很奇怪，他（丁禹兮）就一直給我傳授經驗，像一個大哥哥一樣。」

