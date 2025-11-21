古代女子斷髮意味什麼？為啥不能輕易斷髮？難怪宮鬥劇會這樣演
國際中心／唐家興報導
在古代文化中，「古代女子斷髮意味什麼、為什麼不能輕易斷髮」始終是備受關注的敏感議題。因為在傳統觀念裡，頭髮不僅是外貌的一部分，更象徵身份、孝道與情感；一句「身體髮膚，受之父母」，讓剪髮這件小事，往往牽動整個家族的情緒與倫理。對現代人而言，髮型或許只是時尚選擇，但在古代，女子斷髮往往是一種極端行為，象徵著決裂、哀痛，或是人生再也回不去的轉折。
《斷髮在劇情中被視為詛咒？延禧攻略掀起討論》
喜歡宮鬥劇的人，一定看過清宮劇《延禧攻略》中，嫻妃最終黑化、皇后在大結局中的「斷髮戲」震撼不少觀眾。劇中，皇后當眾剪髮，讓太后大怒，直指這是一種「詛咒長輩早逝」的行為。劇情安排固然戲劇化，但也點出了古代真實存在的禁忌：在皇室面前剪髮，是極不吉利、極不敬重的象徵。
當時眾人震驚、不解，甚至認為皇后「瘋了」。但劇情背後的安排，正是利用「剪髮」這種古代女性最不可能做的事，來彰顯角色的決絕與復仇的意志。
《清朝女子斷髮＝大不敬？背後是滿族嚴格的喪葬制度》
清朝滿族確實有明確規範：「女子只有在國喪時（如皇帝或太后駕崩）才能剪短頭髮。」因為剪髮象徵哀悼，也意味著以身示痛。若在非哀悼時期剪髮，便被視為不遵祖制、嚴重失禮，甚至是挑釁皇權。因此在宮中，任何女子的髮長、髮式都不是私人選擇，而是政治的一部分。
《女子斷髮＝看破紅塵？也是人生「已無牽掛」的象徵》
在更廣泛的歷史文化中，女子若主動剪斷自己的頭髮，往往意味著：1.看破紅塵、準備出家：2.與俗世情感斷裂：3.心灰意冷、萬念俱灰：這不是普通的情緒宣洩，而是對生命作出的重大宣告。因此古人看到女子剪髮，往往會認為：「她不想再活在原本的世界裡了。」
總結：一剪斷髮，就是斷念、斷情、斷過去
古代女子的頭髮，是孝道、身份、家庭與情感的連結。所以「古代女子不能輕易斷髮」並非迷信，而是一套完整文化脈絡：對父母的尊敬、對規範的遵守、對情感的割捨，一刀落下，不只是剪掉髮絲，而是剪掉人生的某部分。
這也是為什麼，古代女子斷髮永遠牽動人心，既悲傷又震撼。
更多三立新聞網報導
陪玩陪睡根本不夠！他揭娛樂圈潛規則：圈內大佬「噁心行徑」曝光
歷史上5位「功高蓋主卻能善終」的傳奇功臣，他們是如何自保的？
40歲以後突然「硬不起來」：性功能斷崖式下降，醫曝75%男人都搞錯原因
李連杰變年輕的代價？中國「人礦」供體產業化曝光：比器官買賣更邪惡
其他人也在看
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
邵雨薇《人浮於愛》宣示主權 把正宮簡嫚書「踐踏在地上踩爛」
《人浮於愛》開播後反應熱烈，上週劇情最震撼的橋段，是辛毅夫（范少勳 飾）因創業失敗，在酒後竟與陌生女子於廁所激吻，讓觀眾氣到差點摔手機。談到心中的出軌界線，宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」范少勳則以角色心境回應：「毅夫一直在學習『面對』，要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 13 小時前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴風圈》全智賢&姜棟元僅排第5 《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前
池昌旭《操控遊戲》化身復仇男神 興奮見都敬秀演反派：眼神瘋狂
動作韓劇《操控遊戲》由池昌旭、D.O.都敬秀及李光洙主演，開播以來熱度不斷。池昌旭在日前訪談中表示，得知都敬秀將飾演反派時非常興奮，笑言：「他明明有一雙很溫和的眼睛，但仔細看的話會發現裡面帶點瘋狂，所以更恐怖了。」而李光洙則以囂張、癲狂的演技翻轉搞笑形象，他分享因為角色非常富有、總是瞧不起別人，因此特別練習語氣和說話方式，讓觀眾覺得刺耳又反感，表示「就是要一出場就讓人覺得超討厭」！中天新聞網 ・ 1 天前
《模範計程車3》回來了！李帝勳竟成冤大頭 親曝續集動向看「骨頭」
《模範計程車3》回來了！李帝勳竟成冤大頭 親曝續集動向看「骨頭」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
霍建華翻拍阿部寬角色《他為什麼依然單身》Netflix Top 3！台劇《黑白原來是真的》《黑盒子》《看看你有多愛我》熱播中！Apple TV+ 《萬中選一》好評推薦｜追劇報報
本週好劇，葛兆恩與紀成澔「二搭」回歸演出直式影集《黑白原來是真的》熱度報表！新科金鐘影后楊謹華一次和兩個女兒相處的混亂家庭生活警世錄《看看你有多愛我》再度證明楊謹華的好演技！話題影集《黑盒子》迎來最高潮的精彩完結篇。霍建華翻拍阿部寬經典日劇角色的《他為什麼依然單身》必看！美劇《萬中選一》被推爆不看嗎？本週追劇報報好劇推薦一起看！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 12 小時前
《魷魚遊戲2》短髮世美大翻身！朴敘俊×元志安「反差CP」登場
「浪漫喜劇王子」朴敘俊回來了！他繼《金秘書為何那樣》後，時隔7年再度回歸浪漫喜劇，新劇《等待京道》攜手《魷魚遊戲2》元志安，共譜一段不平凡的初戀故事。朴敘俊透露：「現在的戲劇製作時間比過去更長，因此能以這麼有趣的作品再次和大家相見，感覺特別開心。也因為離開浪漫劇有一段時間，更想好好表現、享受演出，希自由時報 ・ 17 小時前
MLB》世界大賽G7太火燙 Netflix明年首播MLB
大聯盟今年季後賽創下8年來最高收視紀錄，世界大賽G7吸引全球5100萬人收看，更成為34年來最多人收看的大聯盟比賽。大聯盟20日公布未來3年的轉播方案，除了與ESPN維持連39季合作、NBC相隔25年重返轉播行列，串流平台Netflix更突破以往拍攝紀錄片的範圍，首次轉播大聯盟比賽。中時新聞網 ・ 20 小時前
莫允雯成「野人女孩」面容全變！特殊妝花4小時改五官
話題影集《黑盒子》開播以來已蟬聯 LINE TV三週收視冠軍，21日將播出第四單元《黑白盒子》，故事從遠古蠻荒叢林展開，描述一位野人女孩（莫允雯飾）在瀕死之際意外獲得「白盒子」的神奇力量。她後來戴上面具，拿起黑盒子，透過與他人交換時間，讓生命無限延伸，親眼見證無數人為慾望付出的代價，而她也成為串連四大單元的關鍵角色。中時新聞網 ・ 1 天前
何豪傑慘被綑綁毆打！臉塗血漿引蒼蠅「狂吃枇杷膏」崩潰
民視八點檔《好運來》收視率再度開出紅盤。劇中飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場綁架戲背後的艱辛與趣事。中時新聞網 ・ 11 小時前
瓊瑤作品改編舞台劇 一簾幽夢＋窗外 隋棠莊凱勛重組愛情
本報記者綜合報導 華文重量級作家瓊瑤的經典作品，影響台灣影視與文學超過半世紀，如今正…中華日報 ・ 3 小時前
台綜「坐女藝人大腿」挨轟30年沒進步 主播曝：觀眾是主因
由胡瓜主持的《綜藝大集合》最近播到在雲林錄製的集數時，因被要求坐上女藝人籃籃（籃靖玟）大腿壓破氣球，胡瓜遭指疑觸碰到籃籃胸部引來軒然大波，製作單位致歉後仍無法平息網友罵聲，有人批台灣電視綜藝節目30年沒進步，主播宋燕旻則曬出收視率調查表，無奈指目前的節目內容仍是收視率取向，而上周日《綜藝大集合》仍奪冠，就可見市場走向。中時新聞網 ・ 13 小時前
《回到20歲》韓劇版登場！振永從孫子變男主 曝「接戲超忐忑」
改編自同名經典電影的韓劇《回到20歲》，今（21日）起在中天娛樂台播出，該劇由實力派男星振永搭檔《黑暗榮耀》「小宋慧喬」鄭知蘇以及「國民媽媽」金海淑領銜主演，而振永早在10年前就拍過該劇電影版，時隔10年再度挑戰，坦言：「很忐忑！」鏡報 ・ 17 小時前
《模範計程車3》開播大爆走 李帝勳：前兩集把我掏空了
大快人心的韓劇《模範計程車》最新一季即將登場！改編同名人氣網漫的《模範計程車》第三季開播在即，主角李帝勳自信表示：「我大膽的說，從一開始就能讓大家看到相當強烈的分身角色。不只我，彩虹運輸成員們的分身角色也絲毫不遜色，我預期本季能讓大家看得很過癮。」自由時報 ・ 17 小時前
最帥反派「曾敬驊」10部影劇推薦！《如果我不曾見過太陽》暴雨殺人魔、《逆局》割背超變態
最帥反派「曾敬驊」10部影劇推薦！《如果我不曾見過太陽》暴雨殺人魔、《逆局》割背超變態造咖 ・ 1 天前
何豪傑《好運來》慘被曾子益虐！網友擔憂：下個「領便當」是他？
四季線上/林佩玟報導下一個「領便當」的是他？民視八點檔《好運來》近日劇情越來越精采緊湊，劇中飾演反派帶點搞笑「蕭志偉」角色的陳家逵，突在社群發文「準備倒數告別了」，引網友猜想是不是...四季線上 ・ 1 天前
Netflix首次取得大聯盟職棒轉播權 NBC環球睽違26年回歸
美國職棒大聯盟（MLB）於2025年11月19日正式宣布，與ESPN、NBC環球（NBCUniversal）以及Netflix簽署為期3年的全新媒體轉播權協議，此協議涵蓋2026年至2028年賽季，將大幅改變大聯盟賽事的播出平台與觀賽方式。這項協議讓MLB賽事持續第39個賽季在ESPN平台出現，同時NBC環球旗下NBC電視台在睽違26年後重新取得大聯盟例行賽......風傳媒 ・ 1 天前
金馬男星「醉後激吻陌生女子」成渣男 「女友」遭劈腿心碎喊：太難了
曾獲金馬新人獎的范少勳在《人浮於愛》中，因創業失敗，醉後與陌生女子在廁所激吻。范少勳以角色心境回應：「要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」鏡報 ・ 1 天前