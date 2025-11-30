古代捕快穿越一中！「10匹馬隊」整齊踏街 煙火炸街惹議
台中一中商圈於29日晚間舉行北台中城隍廟巡安遶境活動，超過10隻馬匹整齊列隊穿越一中街，引起民眾熱烈關注。活動全程依照古制進行，鼓架、鑼架皆由人力抬行，未使用任何推車，展現傳統文化的魅力。然而，有民眾對商圈內施放煙火的安全性提出質疑，廟方則表示秉持環保理念未施放煙火，可能是熱情信眾自發行為。相較之下，南投草屯大觀市場則發生一名男子在市場內點燃鞭炮的事件，引起民眾恐慌，警方已著手處理。
台中一中商圈29日晚間的巡安遶境活動成為市民熱議焦點，超過10匹馬匹整齊列隊行進於繁華的商圈街道，騎馬者裝扮神似古代捕快，彷彿一支馬隊穿越時空來到現代都市。目擊民眾形容這場景既帥氣又可愛，紛紛駐足觀看並表示馬兒十分親切。
北台中城隍廟此次巡安遶境全程行經市區10多公里，全程嚴格遵循傳統方式進行，所有鼓架、鑼架均由人力抬行，完全不使用推車輔助。這種對傳統文化的尊重吸引了許多喜愛傳統音樂的民眾前來觀賞。
然而，活動中有煙火施放的情況引起部分民眾疑慮，認為在人潮密集的一中街內施放煙火存在安全隱憂，特別是「煙火在路中間施放，汽機車就在旁行駛過去」的情況。對此，北台中城隍廟董事梁明鶴解釋，廟方配合政府環保政策，並未施放煙火，可能是沿途商家因生意興隆而自發施放。
警方表示廟方已事先申請遶境路權，活動期間也有警力協助交通管制。而消防局則指出，現場煙火施放的安全距離疑似不足，可能違反台中市爆竹煙火施放管制自治條例，最高可處15萬元罰鍰。相較於台中的廟會活動，南投草屯大觀市場則發生一起擾亂公共安全的事件。一名黑衣男子在市場內點燃鞭炮並隨意丟擲，一路「炸街」，嚇壞攤販和購物民眾。攤販描述該男子行為「騷擾大家」且「荒誕」，還提到此人曾在保全下班時間四處遊蕩，聲稱要去養生館認識女生。
草屯分局中正派出所副所長陳瑞明表示，警方到場時該名男子已離開，但經調查已掌握其身分並通知到案說明。據了解，這名50多歲的陳姓男子住在附近，曾有多次不當行為，包括身背五星旗高喊萬歲、撒冥紙於他人店面及路上攔車等，被當地居民視為頭痛人物。
警方指出，陳姓男子可能涉犯道路交通管理處罰條例第82條及社會秩序維護法，將依法偵辦或舉發。
