「古代書生營養菜單」拿獎 台南學子飲食教育賽大放異彩

建興國中學生吳宇謙(左2)榮獲國中組佳作及最佳表演獎。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕吃得健康不只要知道，還要說得出來、演得讓人記住！台南市參加教育部國教署「飲食教育創意競賽—第4屆健康飲食小主播」，學生化身小主播、小演員，用播報、短劇、角色扮演，把營養知識說得生動又好懂，從全國177件作品中脫穎而出，抱回多項獎項，讓評審直呼「有料又有戲」。

建興國中學生吳宇謙這次再度成為焦點。他曾在就讀台南大學附小時，參加第2屆比賽拿下全國第1名，這回「長大再出征」，在指導老師古佳潔陪伴下二度參賽，憑作品《少年書生的私房營養菜單》榮獲國中組佳作及最佳表演獎。

廣告 廣告

作品以古代書生赴京趕考為主軸，把國中生讀書拚成績的日常，結合均衡飲食概念，說明吃對營養如何幫助專注力與學習表現。菜單設計走實用路線，從五穀米飯、塔香滑蛋豬柳，到涼拌豆干、蒜炒菠菜與青菜豆腐湯，兼顧營養、成本與學校團膳可行性。更厲害的是，吳宇謙不只會說，還親自下廚完成料理，他笑說，這份菜單不只是比賽作品，而是可以真正端上餐桌的健康午餐。

善化國中謝美御、曾子芩同學則以《時旬「芝」味，善化好食光》拿下國中組第3名，在教師邱鈺真、蔡芝蕎指導下，選用善化黑芝麻、火龍果、南瓜、學甲虱目魚、關廟鳳梨等在地食材，從產地一路講到營養，做出既健康又有地方味的菜單，讓飲食教育更貼近生活。

國小組同樣創意滿滿。崑山國小與嘉義市秀林國小合作的《牛奶鈣質大追蹤：喝多少牛奶能幫助長高》，學生化身「長高觀察員」與「牛奶偵探」，用趣味播報介紹鈣質攝取與成長的關係，還設計牛奶攝取紀錄表與含鈣食物排行榜，讓健康知識一看就懂。崇明國小則以台南蝦捲為主角，透過角色扮演、科學實驗和AR互動短劇，帶著孩子闖關學食安、認識食材來源，玩中學、學中玩。

吳宇謙扮古代書生講解《少年書生的私房營養菜單》。(記者洪瑞琴攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

佳德鳳梨酥遭砸店 小編竟改成「武林小說」網瘋朝聖

還沒冷完！明晨2區跌破10度白天重回20度 週六恐再迎冷氣團

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1/10即出現症狀仍出蛋

台中豐康牧場蛋雞禽流感病死竟就地埋 全場5000多隻今全面撲殺

