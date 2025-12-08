古代沒有導航，霍去病憑什麼敢孤軍深入匈奴腹地「不迷路」？
國際中心／唐家興報導
「匈奴未滅，何以家為！」兩千多年前，年僅十七歲的驃騎將軍霍去病發出這句豪言壯語，注定了他的傳奇。他締造了中國軍事史上最令人驚嘆的紀錄：在西元前121年的河西之戰中，率領一萬精銳騎兵，孤軍深入匈奴腹地千餘里，大勝而歸。
令人好奇的是，在那個沒有Google地圖、沒有衛星導航的古代，霍去病軍隊如何在廣袤無垠的沙漠與草原中，精準地找到敵人、完成戰略奔襲，卻從未迷失方向？解開這個謎團，不僅是瞭解霍去病軍事天才的關鍵，也是解讀漢朝軍事智慧的絕佳視角。
〈情報在先：張騫帶回的「草原地圖庫」〉
霍去病的行軍並不是盲目賭運氣。早在他出征前數十年，張騫出使西域時就將匈奴與西域的水草、行徑線路、地形環境詳細帶回。《史記》記錄，張騫在匈奴境內被扣押十年，對當地牧場、河道與遷徙規律瞭如指掌。這些零碎訊息後來成為漢朝的「地理資料庫」，讓霍去病在踏出長安前，已能用腦中地圖預判匈奴動向。
〈斥候領路：漢朝的「特種偵察兵」〉
霍去病麾下有大量受過專業訓練的斥候。他們能：看星星判方向、依山勢推路線、從草木倒伏推測人馬動向，甚至觀察野獸飲水判斷水源位置。這些斥候如同會走路的 GPS，把草原的變化閱讀得一清二楚，使軍隊從未在荒野中迷途。
〈以敵為導：熟悉地形的匈奴人親自帶路〉
霍去病更擅長「借敵之眼」。從大月氏到匈奴降兵，許多投奔漢朝的草原族人熟悉水道與牧區，他便讓這些人擔任嚮導。《史記》提及他「過小月氏」的紀錄，也正說明他選用熟悉草原生活的族群做領路者，讓大軍能迅速接近匈奴主力。
〈草原不是空白：沙漠裡的天然路標〉
對未曾踏上草原的人來說那是一片荒蕪，但對會讀地景的人而言，草原相當「好認」。祁連山方向固定、河川水網穩定、草色深淺指示水源遠近，甚至動物遷徙也會透露可通行的線路。漢軍長期研究匈奴環境，使他們不靠地圖也能抓住大地的脈搏。
〈行軍紀錄：從來不是亂闖，而是科學累積〉
漢軍行軍有專責「記室」，一路將山水特徵、距離、草況記錄成冊。每一段路、每一處停點，都形成下一次出征的座標。霍去病部隊的路線並非憑感覺，而是累積在紙上的戰地知識。
〈真正的關鍵：霍去病的天才直覺〉
資料、斥候、嚮導固然重要，但霍去病的個人天賦才是傳奇之所以成為傳奇的核心。史書稱他記憶力驚人、方向感異常敏銳，再複雜的地形在他眼裡像是一幅可精準擺放的拼圖。他在十九歲便能率軍深入祁連山斬敵三萬，而二十一歲更北上至狼居胥山，遠達今日蒙古境內——這不是運氣，是天賦配上紀律。
〈結語：無導航的時代，他們用的是智慧〉
在沒有手機定位的年代，霍去病和他的軍隊創造了不迷路的紀錄。他們憑星辰、地勢、動物、記錄與智慧，在荒野中走出後世的絲綢之路，也打下漢朝對西域的開拓基礎。這份古代導航智慧，不只屬於軍事勝利，更象徵著一種敢在未知中前行的勇氣。
更多三立新聞網報導
消失兩千年的匈奴去哪了？DNA結果震驚歐洲：我們祖上還有這層關係？
清軍入關「十日不封刀」屠殺80萬人，百年後人們才知真相
此技術「殺傷力不輸核武」！美俄2國祕密掌握 專家曝：受害國無法證明
清朝如何區分女人是漢族還是滿族？有兩個部位「一個明顯一個隱私」
其他人也在看
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 9
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1062
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 82
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 1
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 156
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 221
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 219
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 23 小時前 ・ 449
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 41
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 43
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 105
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 9
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 3
武陵農場清晨低溫0.2度 「冰晶簾」美景再現
[Newtalk新聞] 近來清晨夜晚溫差加大，台中武陵農場今（7）日清晨再度出現難得一見的冰封景象，清晨6點半氣溫下探0.2度，園區內藤花園在防寒灌溉系統持續噴水下，植物與鐵網瞬間凝結成片片冰晶，形成壯觀的「冰晶簾」，讓遊客驚呼「美到不真實」。 武陵農場表示，為因應低溫，灌溉系統會在清晨啟動防凍噴水機制，使水在植物表面形成一層薄冰，避免花草受到凍傷，今晨因氣溫逼近零度，藤花園鐵網上結成一串串冰柱，地面花草也覆上晶亮冰霜，彷彿整座園區被輕柔封存。 但隨著太陽露臉、溫度略升，冰晶簾逐漸融化，農場提醒遊客，行走時留意路面濕滑，清晨前往賞景務必做好保暖措施。查看原文更多Newtalk新聞報導國軍偵獲中共空飄氣球闖台海上空 2架次共機越中線台封禁小紅書 中官媒拋「數位返鄉」文化統戰話術再升級新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1