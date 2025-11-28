古代禁奢令下的隱藏版美食！倉敷在地特色「翻轉壽司」，表面樸實無華，翻過來卻是豪華海鮮

日本岡山倉敷｜四季彩料理 成一

岡山在地特色美食之一就是有故事的『翻轉壽司』，起源是過去備前岡山的藩主池田光正侯推行“膳食一湯一菜”的節約令，也就是所謂現代的『禁奢令』。

而想要享用豪華美食的平民，只好想出這隱藏版吃法，將平平無奇的蛋絲壽司，檢查過後翻過來就變成豪華海鮮壽司，這所謂上有政策下有對策古今中外皆然！因此這樣的吃法流傳至今。

距離我們住的倉敷可哥大飯店，走路應該不用5分鐘。

如果不是在地人帶，我應該不可能知道這家。

表面看來是樸實無華的蛋絲壽司

翻轉過來就是豪華的海鮮壽司，搭配故事就更有趣了！古代人的腦子也是挺靈活的。

如果來岡山，一定要吃吃看翻轉壽司喔。

真的很新鮮好吃。

四季彩料理 成一

地址：岡山県倉敷市阿知3-12-7

電話：+81 86-435-2211

時間：11:30–14:00、17:00–22:00｜每週一公休

線上預約：四季彩料理成一｜線上訂位

備註：從JR山陽本線倉敷站徒步5分鐘

