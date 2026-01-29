古代青樓女子與宮廷妃子如何避孕？「水銀避孕、藏紅花倒掛」代價超慘

大陸中心／唐家興報導

古代女性為了生存與職涯，往往必須採取極端且具傷害性的方式來「斷種」，代價之大令人觸目驚心。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

在現代醫學普及前，古代青樓女子與宮廷妃子如何避孕、古代保險套材質究竟為何，始終是歷史愛好者熱搜的話題。深入史料發現，這不僅是一段醫療演進史，更是一部令人鼻酸的女性受難史。從充滿劇毒的「水銀入藥」，到傳說中皇室專用的「藏紅花灌洗」，每一項驚悚手段背後，都隱藏著古代女性在職涯生存與身體自主間的絕望掙扎。這些方法不僅充滿神祕色彩，更有許多真實記載於醫書典籍中，代價之大令人觸目驚心。

【致命的職業代價 老鴇誘騙妓女吞水銀、砒霜】

在古代青樓，為了不讓女子懷孕影響生意，老鴇常會採取最殘忍的「劇毒避孕法」。據史料記載，水銀（汞）因具有劇毒，能干擾女性生理週期導致閉經。老鴇會偷偷在茶水或食物中混入微量水銀或砒霜，長期服用雖能達到不孕效果，卻也讓女子陷入萬劫不復。

廣告 廣告

這些受害女性往往年紀輕輕就出現慢性中毒症狀，包括牙齒脫落、皮膚潰爛，甚至神經系統受損與腎衰竭。這並非為了保護她們，而是剝削者為了追求「生意長久」而實施的非人道手段。

古代青樓女子避孕的代價超慘。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【皇宮祕傳「倒掛清洗」 藏紅花成龍精殺手？】

不只民間，深宮內苑也有一套避孕邏輯。最著名的傳說莫過於「藏紅花灌洗法」。相傳皇帝寵幸妃子後，若不想留種，會命太監將妃子倒掛，利用昂貴的藏紅花汁液反覆清洗下體，試圖將受孕機率降至最低。

中醫觀點認為，藏紅花（番紅花）具有極強的走竄與活血化瘀特性，容易引發子宮劇烈收縮。雖然以現代科學看來，事後清洗的避孕效果極其有限，但在當時的醫療條件下，這已是皇室認為最有效的「事後補救」方案。

【魚鰾與羊腸的進化史 古代保險套竟是「重複利用」】

許多人好奇，古代是否有物理屏障？答案是肯定的，但材質絕對超乎想像。早期的物理避孕工具多採用動物內臟，例如魚鰾、豬膀胱，甚至是昂貴的羊腸。

魚鰾套：曬乾後浸泡油類使其質地柔軟，使用時再以溫水泡開。

羊腸套：17世紀由歐洲醫師發明，後來隨貿易傳入亞洲，質感較接近現代保險套。

由於這些「套子」製作工藝複雜且價格昂貴，在當時屬於奢侈品，多由貴族或富商使用，且因為成本太高，使用後還需要清洗、晾乾並撒上藥粉，以便下次「重複使用」。

【針灸禁忌與「了肚」術 按壓特定穴位就能絕後？】

除了藥物與物理屏障，古代還流傳一種神祕的「穴位避孕法」。在中醫典籍《針灸甲乙經》中曾警示：「石門，女子不可刺，灸之絕子。」意即位於腹部的「石門穴」一旦經過針灸或重力按壓，就會導致女性終身不孕。

這種被稱為「了肚」的技術，通常結合了強力的腹部推拿。雖然穴位刺激確實可能影響女性內分泌，但在沒有精準數據支持下，這種方式往往導致女性腹部受創，甚至引發內出血，危險程度極高。

【結語】

回顧這段古代避孕史，我們看到的不是「神奇特技」，而是女性對抗命運的悲歌。從致命的水銀到傷害身體的灌洗，每一項措施背後都代表著古代女性在生殖自主權上的無力與痛苦。這段歷史不僅是醫學的演進，更提醒了我們現代避孕技術普及的重要性。

更多三立新聞網報導

為什麼導遊勸「不要和兵馬俑合照」？背後原因曝：聽完遊客全沉默了

兵馬俑中「有一張臉」至今無法用科學解釋，如今已禁止出國展覽

秦始皇留下的「爛尾工程」荒廢2000年，竟被聯合國評為天下第一

秦始皇真的是「穿越者」？他的眼光領先世界兩千年：連高速公路都想到了

