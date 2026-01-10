古代「這刑罰」不痛卻超崩潰！今竟成你我日常習慣

生活中心／唐家興報導

古代有很多酷刑非常不人道。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

古代酷刑種類繁多，從慘絕人寰的凌遲、腰斬到炮烙，往往光聽名號就讓人嚇破膽。但在眾多殘忍手段中，有一種名為「髡刑」的處置方式，雖然完全不會造成身體上的疼痛，卻被古人視為毀掉人格的奇恥大辱。這項刑罰核心在於奪走罪犯的頭髮，在「身體髮膚受之父母」的封建社會，其殺傷力甚至不亞於死刑，然而諷刺的是，這項恐怖刑罰在現代早已成為每個人生活的日常。

【「髡刑」是什麼？古人視頭髮如生命 剃光頭竟被罵「大不孝」】

所謂的「髡刑」（注音ㄎㄨㄣ），名列中國上古五刑之一，屬於極具侮辱性的「恥辱刑」。其執行方式非常簡單，就是將犯人的頭髮與鬍鬚通通剃光。在古代儒家思想中，毀傷髮膚是對父母的大不孝，因此剃光頭等同於剝奪了一個人的尊嚴。魏晉南北朝時期佛教盛行，出家人因為剃髮且不婚，常被世俗社會蔑稱為「髡人」，足見當時社會對光頭的歧視有多深。

廣告 廣告

古人認為身體髮膚，受之父母，不得隨意剃剪。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【曹操割髮代首藏心機！「剪頭髮等於斬頭」真相曝光全網驚呆】

三國時期最著名的典故莫過於曹操的「割髮代首」。當時曹操治軍嚴明，下令行軍時不得踐踏農田，違者斬首。沒想到曹操自己的坐騎竟受驚闖入麥田，身為主帥的他不便真的自殺謝罪，卻也不願失信於軍，於是當眾剪掉一縷頭髮象徵「斬首」。在現代人眼中這或許是耍賴，但在古人眼中，剪去頭髮的恥辱程度幾乎與丟掉性命旗鼓相當，成功讓曹操立下了威信。

【荒唐魯王亂閹男童！朱元璋震怒施「髡刑」 王妃慘遭凌遲處死】

明太祖朱元璋對待親骨肉也絕不手軟，第十子魯王朱檀曾犯下令人髮指的罪行。朱檀與王妃湯氏在封地作威作福，竟隨意捕捉民間及軍中七、八歲男童入宮閹割為宦官，導致當地百姓人心惶惶。朱元璋得知後暴跳如雷，痛批魯王無禮，最終下令將王妃凌遲處死，而魯王朱檀則被施以「髡刑」剃成光頭。即便身為皇子，被剃光頭髮依然是皇室極大的醜聞與懲戒。

朱元璋殺伐果斷，流傳有許多軼事典故，耐人尋味！（示意圖／翻攝自百度百科）

【時代變了！昔日「毀人格」重刑變時髦 網：現代人天天在做】

隨著時代演進，社會觀念早已發生翻天覆地的變化。現代人講究個人風格與人權，剃髮、理髮不再與不孝劃上等號，反而成為了美容與衛生的生活日常。「髡刑」早已從刑法典籍中徹底消失，取而代之的是時尚的髮型設計。儘管古代那些慘無人道的酷刑已走入歷史，但透過這些史料，我們仍能一窺古人對「頭髮」那份近乎執著的重視。

更多三立新聞網報導

為什麼中國歷代都「不吞併朝鮮」？揭開歷史課本沒說的4個原因

民國年後，蔣介石為何一直未能生育？陳潔如回憶錄：他有梅毒在身

楊家將為何下場淒涼？不是被奸臣害死 專家：背後「這秘密」讓全網淚崩

古代嬪妃為什麼大多無法生育？死後遺體訴說了最痛真相

