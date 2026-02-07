古典文學大師薛順雄首展 餐巾紙也能揮毫

雲林科技大學電子系教授薛雅馨（左一）為古典文學大師父親薛順雄（坐輪椅者）舉辦人生第一場展覽，展出他日常生活隨筆寫下的書法作品。（周麗蘭攝）

雲林科技大學電子系教授薛雅馨的父親是東海大學中文系任教40年退休的教授薛順雄，薛父是古典文學兼書法大師，執教60年學生無數，卻從未辦過一場展覽。薛雅馨7日為他舉辦人生第一場書法展覽，作品不是寫在宣紙上，而是A4紙、廣告單張、餐巾紙上！這場展覽也是薛順雄與過世妻子周喜世的聯展。

87歲薛順雄6年前逐漸記憶力退化，常往返醫院，薛雅馨想起母親生前曾想舉辦文章、繪畫展，卻因疾病突然襲擊來不及圓夢，她決定積極為父親辦人生第一場展覽。

薛順雄治學嚴謹，擔任中文系教授時會為一個字考究多本書籍；詩詞、書法造詣很深的他，卻以海報背面、廣告紙、餐巾紙創作，在家幾乎沒寫過宣紙，尤其喜愛用立可白寫在黑紙上。

薛雅馨說，父親善於古典詩學，隨時可寫詩，觀賞雲林燈會、到斗六吃早餐、搭廉航的感悟、妻子重病出院、到美國探訪女兒都曾是他寫作題材。家裡到處都是父親的作品，但從未好好收集，本次展覽整理出600多件。

薛雅馨精選父親的書法詩文做成紀念品，例如「心容萬物，筆掃千軍」、「自由自在不自卑，自心明月自無礙」。

「薛順雄、周喜世牽手聯展」7日於豐泰文教基金會虎尾綠園區開展，現場賓客雲集，薛順雄的學生們、同事們踴躍前來，成大斗六分、台大雲林分院許多醫師也親自祝賀。

展場風格相當「工程風」，所有展示架都能再回收利用，還有由薛雅馨帶領學生開發的科技互動閱讀系統，利用手勢就能翻閱作品。現場也展出薛順雄民國50年的大學畢業論文原稿，以及對李白詩詞研究的備課手稿。