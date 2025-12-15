「古典第一美人」何晴北京初雪日離世 告別式上兒手捧骨灰！悲喊：這場雪為她而下

何晴（右）兒子許何在告別式上致詞。翻攝微博

中國「古典第一美女」何晴13日在北京病逝，享年61歲，15號早上10點於北京昌平殯儀館久安廳舉行，許多圈內親友、粉絲都到場，何晴與前夫許亞軍的兒子許何手捧骨灰、送別母親，並感性致詞。

近日北京開始下雪，許何致詞時表示：「我媽媽很喜歡雪，每當下雪的時候，她都會穿上一件毛茸茸的衣服出門賞雪。」且何晴離開的那天，恰逢北京初雪，許何形容：「在我心裡，這場雪就是為她而下的。」

何晴是中國唯一一位集結演過《西遊記》、《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》四大名著的女演員，並曾主演瓊瑤劇《青青河邊草》，在《女醫明妃傳》中飾演「孫太后」，被譽為「古典第一美女」。

何晴有「古典第一美人」稱號。翻攝微博

曾罹腦癌開顱救命！被爆病情惡化中風

何晴2015年曾罹患腦癌，並曾動過開顱手術，一度影響語言能力，但術後也曾短暫復出，但後來又病情惡化，淡出演藝圈休養。有好友指出，何晴後來還中風，只能坐輪椅行動。

何晴是許亞軍第三任妻子，兩人曾被視為演藝圈金童玉女，離婚後兒子歸父親撫養，但對許何都仍非常關愛。許亞軍後來再娶女演員張澍，2023年還一起出席許何中央戲劇學院畢業典禮，近日許亞軍與許何還一起拍攝雜誌並受訪，為兒子日後出道鋪路。

何晴（右起）與許亞軍育有一子許何。翻攝微博



