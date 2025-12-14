「古典第一美人」何晴病逝...曾嫁三婚男演員 兒繼承演藝基因出道！同框老爸拍雜誌
61歲中國「古典第一美女」何晴病逝於北京，她曾與同年齡的男演員許亞軍有過一段婚姻，兩人並育有一子許何，並繼承父母演藝基因，2023年許亞軍曾分享兒子於中央戲劇學院畢業，上個月父子還一起拍攝雜誌受訪。
何晴是許亞軍第三任妻子，1995年因戲結緣共組家庭，曾被視為中國演藝圈金童玉女組合，兒子於2001年出生，用兩人的姓氏取名許何，充滿愛意。據悉，許亞軍希望何晴婚後回歸家庭，但何晴仍想持續演藝事業，最終於2003年離婚，當時年僅2歲的許何撫養權判給許亞軍。
何晴、許亞軍離婚後對兒都仍關愛！繼母出席畢業典禮
不過何晴與許亞軍對兒子的關愛沒有減少，一有空就會陪伴孩子，許亞軍後來與女演員張澍於2008年再婚，張澍對許何也照顧有加，還與許亞軍一起出席許何畢業典禮。何晴也曾表示，與許亞軍雖離婚，但仍是友好關係。
