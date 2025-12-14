「古典第一美人」何晴癌逝...昔不倫已婚男星「小三上位」黑歷史遭起底

娛樂中心／綜合報導

61歲何晴驚傳病逝。（圖／翻攝自微博）

中國女星何晴擁有濃眉大眼，過去曾演出瓊瑤劇《青青河邊草》，被譽為「古典第一美人」。未料如今傳出何晴13日在北京離世，享壽61歲。除了死訊引發外界震驚，何晴過往情史也再度被翻出，其中，當年她不顧小三罵名嫁給已婚人夫許亞軍，更一度鬧得滿城風雨。

何晴當年介入許亞軍婚姻，成為第三者。（圖／翻攝自微博）

何晴過去曾和演員劉威交往5年，卻在交往期間與男星許亞軍合作《風荷怨》假戲真做，由於當時雙方都有另一半，許亞軍更是已婚人夫身份，何晴因此背負小三罵名。儘管外界批評聲浪不斷，許亞軍仍選擇結束前一段婚姻關係，並與何晴攜手邁入人生新階段，兩人也於2001年迎來兒子「許何」出生。可惜這段婚姻未能白頭偕老，孩子出生後，許亞軍希望何晴以家庭為重，何晴卻無法割捨演藝事業，雙方理念漸行漸遠，最終於2003年分道揚鑣、和平離婚，後來她則與大9歲的演員廖京生再婚。

何晴與許亞軍離婚後仍維持友好關係。（圖／翻攝自微博）

何晴2015年被檢查出患有腦瘤後，便漸漸淡出演藝圈，鮮少公開露面。根據陸網報導，何晴2014年曾登上央視綜藝節目《回聲嘹亮》，參與《水滸傳》劇組久別重逢的特別單元，而這也是她最後一次出現在螢光幕前，當時她以古裝造型亮相，用溫柔的嗓音演唱〈又見炊煙〉，引起現場觀眾熱烈歡呼。

