「古典第一美人」何晴驚傳辭世！享壽61歲 溫婉倩影永留四大名著

中國資深演員何晴傳出於昨（13）日在北京逝世，享壽61歲。何晴的親友昨日於社群平台發布补告表示：「何晴於北京安然離世，告別儀式將在北京昌平殯儀館舉行。」突如其來的消息震驚演藝圈。

中國資深演員何晴傳出於昨（13）日在北京逝世，享壽61歲。（圖／翻攝自微博）

何晴是華語影視史上唯一完整出演央視版「四大名著」的女演員，從《西遊記》的「憐憐」、《紅樓夢》的秦可卿、《三國演義》的小喬，到《水滸傳》的李師師，皆成經典，地位無可取代，也被譽為「古典第一美女」，其角色融合溫婉與堅韌，成為一代人審美符號。

中國電影研究者余泳在社群平台寫下：「天堂沒有病痛，何晴，大美女，一路走好」，證實何晴過世。余泳接著透露何晴自生病後一直希望低調，讓大家永遠記住她美好的形象。

據了解，何晴於2015年首次確診腦瘤，接受開顱手術後一度康復並短暫復出，接演《女醫·明妃傳》等。2024年病情復發，徹底淡出演藝圈，最後一次公開露面是獻唱〈又見炊煙〉，溫柔神情令人難忘。

家屬發布的訃告指出，何晴的告別式將在12月15日早上10點在北京昌平殯儀館舉行，「前來參加的親友請著黑色或深色服裝，以表哀思」。訃告最後也感謝各位親朋、摯友一直以來的關懷與幫助。

何晴的親友昨日於社群平台發布补告表示：「何晴於北京安然離世，告別儀式將在北京昌平殯儀館舉行。」（圖／翻攝自微博）

