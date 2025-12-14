古典第一美女殞落！ 「4大瓊女郎」何晴病逝 享壽61歲

中國女演員何晴病逝，享壽61歲。翻攝微博



被中國演藝圈封為「古典第一美女」的中國女演員何晴，已經證實12月13日在北京安然離世，享壽61歲，根據了解，何晴因罹患腦瘤而離開人世，她留下不少作品包括《西遊記》、《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》等多部經典作品，另外何晴曾演出《青青河邊草》，也被瓊瑤粉絲封為「4大瓊女郎」。

何晴也是第一個在瓊瑤劇中擔當主演的中國女演員，她在《青青河邊草》中出演華又琳走紅，被封為「4大瓊女郎」之一，之後何晴又參演了不少台灣電視劇，包含《戲說慈禧》、《人面桃花》、《情劍山河》等多部經典之作。

另外，何晴古裝扮相端莊、溫婉，更是中國第一個演遍「四大名著」影視作品的女演員，她曾在《西遊記》中飾演靈吉菩薩；在《紅樓夢》中飾演秦可卿；在《三國演義》中飾演小喬；在《水滸傳》中飾演李師師，她演遍了四大名著，也被譽為「古典第一美女」。

資深電影人余泳在社群平台發文悼念，透露何晴生前一向低調，也不希望過度張揚後事。據了解，何晴於2024年被診斷出罹患腦瘤後，逐漸淡出演藝圈，健康狀況也持續惡化，最終因腦瘤相關併發症安然在北京離世。

