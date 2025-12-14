「古典第一美女」病逝享壽61歲 昔演出《青青河邊草》走紅

大陸演員何晴病逝北京，享壽61歲。(圖／微博)

曾演出瓊瑤劇《青青河邊草》的大陸演員何晴，稍早傳出病逝北京的噩耗，享壽61歲，消息曝光後，登上微博熱搜，眾多影迷得知後，難以接受此消息，紛紛留言悼念。

根據陸媒報導，何晴在本月13日逝世，告別式預計明天(15日)在北京一處殯儀館舉行，多年前，她因為健康因素淡出演藝圈，2024年又被診斷出罹患腦瘤，健康再度亮起紅燈，2014年曾登台獻唱《又見炊煙》，未料，這也是她最後一次在公開活動亮相。

何晴因為面貌姣好，加上氣質出眾，一出道就成為鎂光燈追逐的焦點，更被喻為是大陸「第一古典美人」，她也是在瓊瑤系列的電視劇中，首位擔任女主角的大陸女星，在《青青河邊草》飾演華又琳一角走紅，這部戲讓她成為「瓊女郎」代表人物之一，此外，她也是唯一演遍四大名著的演員，在《西遊記》、《紅樓夢》、《三國演義》以及《水滸傳》，都有著精湛演出，角色深植人心。

廣告 廣告

感情方面，何晴拍攝電影《女子別動隊》時，與演員劉威相戀，交往5年後宣告分手，男方多年後公開對外澄清，兩人僅有同居，並沒有婚姻關係，而在拍攝電視劇《風荷怨》時，何晴與男星許亞軍產生情愫進而交往，兩人結婚後育有一子，不過好景不常，這段婚姻在2003年宣告結束。

何晴被喻為是大陸「第一古典美人」。(圖／微博)

更多中時新聞網報導

李子森搭檔朱宇青 飆唱中二魂神曲

《星廚之戰》豪擲4000萬

洪毛2度進加護病房 暴瘦15公斤