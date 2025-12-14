「古典美人」何晴傳離世 曾演《青青河邊草》享壽61歲

娛樂中心／綜合報導



電視圈著名女演員何晴傳出近日於北京安詳離世，享年61歲。她的告別儀式將於2025年12月15日在北京某殯儀館舉行，令眾多影迷感到哀傷。何晴曾被媒體譽為「水鄉中走出的古典美人」。

何晴1964年出生，是中國第一個演出中國四大名著《西遊記》、《三國演義》、《紅樓夢》和《水滸傳》四大經典角色的女演員。她在《西遊記》中飾演靈吉菩薩，完美詮釋了神話人物的端莊與威嚴；在《紅樓夢》中演出秦可卿，展現細膩的情感層次；在《三國演義》中以小喬一角廣受喜愛，她詮釋的小喬兼具柔美與堅韌的魅力令人難忘；而在《水滸傳》中飾演李師師，憑藉出色的演技和出眾的氣質被譽為「古典第一美女」。



除了在經典名著中的成功演出，何晴也是瓊瑤劇集的代表女星之一。她憑藉《青青河邊草》中華又琳一角色獲得廣泛關注與喜愛，如今她的離世令整個影視圈感到不捨。

廣告 廣告

原文出處：「水鄉中走出的古典美人」何晴傳離世 曾演《青青河邊草》華又琳享壽61歲

更多民視新聞報導

洗菜辣穿比基尼洩深溝！一轉身掉出「巨大糖葫蘆」

蔡瑞雪辣穿「透膚黑Bra」熱舞！手扶梯10秒晃片流出

演活反派的他走了！《摩登大聖》彼得格林猝逝公寓 享壽60歲 明年新片喊卡

