「古典美人」何晴生前腦癌又中風！最後身影曝光 「媳婦」悲痛發聲：永遠銘記

何晴病逝於北京。翻攝微博

中國「古典第一美女」何晴13日在北京病逝，享年61歲，告別式將於15日早上在北京昌平殯儀館久安廳舉行。微博上也曝光她最後一次露面的狀態，是2023年3月31日與朋友的聚餐，氣色仍很好，但根據友人受訪時透露，她後來不僅腦癌復發，還中風了。

根據陸媒報導，曾與何晴合作拍攝《三國演義》的演員張山感嘆，下初雪的日子，老天帶走了何晴。兩人是好友也是鄰居，張山受訪時透露，何晴罹患腦癌且中風，「後來在院子裡見到阿姨推著她進出」。

何晴最後與友人聚會時的身影。翻攝微博

開顱手術影響語言表達！曾喊話友人再相聚

何晴2015年曾罹患腦瘤，並曾動過開顱手術，術後也曾短暫復出，2016年在《女醫明妃傳》中飾演「孫太后」，但2024年又病情復發，因此淡出演藝圈。何晴動開顱手術後，語言表達受到影響，她也曾對好友喊話，希望自己病情好轉再相聚，無奈最終病情惡化離世。

在《女醫明妃傳》中，與何晴是婆媳關係的金晨，也在微博上發文哀悼：「對我而言，您不僅是螢幕上的傳奇，更是戲裡給過我溫暖的媽媽。願我心中最堅韌果決的『母后』一路走好，光影長存，會永遠銘記您。」



