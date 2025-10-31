古典與美式交織打造45坪退休宅「淳青．賦禪」，感受人文自然與生活哲學禪意之美
整理｜Eason 圖片來源｜拾舍設計
當人生步入熟成階段，居所不再只是棲身之地，更是一種生活態度的延伸。「淳青．賦禪」正是一處專為退休生活所打造的45坪居住空間，在拾舍設計團隊的巧思下，結合理性的設計語彙與人文自然的細膩溫度，形塑出一個既寧靜又富涵文化底蘊的心靈場域。
以人為本，設計從理解開始
設計的起點，是對居住者生活哲學的理解。透過一次次的對談，設計團隊逐步理解居住者對於空間的渴望，不只是舒適與機能，更希望它能容納琴、茶、書、畫等興趣，並傳遞禪意之美。因此，整體空間採用柔和的色調與自然材質，讓空間有如靜水流深，靜謐卻不失層次。
以材質讓光影穿透，打開空間的呼吸感
在設計上捨棄傳統牆面隔間，轉而採用大量玻璃帷幕，使光線得以自由流動，也讓不同空間之間產生視覺交流，不僅讓人感受到開放與透明，也讓家人間的互動在無形中更加自然溫暖。部分空間則以長虹玻璃拉門及隱約遮蔽的視角處理，在保持流動感的同時，也保留每個人私密、獨享的一隅。
規劃線性動線，兼顧機能與儀式感
廚房與餐桌區域透過回字型動線設計，讓人從玄關進門到廚房備餐的動作更加順暢。中島式餐桌無疑成為整體空間的核心，不只是飲食場所，更是一種生活儀式的延伸。無障礙的設計思維也隱藏其中，如鍍鈦鋼板的收邊設計，不僅安全也兼顧美觀，體現對細節的精緻掌握。
打造多功能空間，讓藝術與日常共融
特別打造多功能室，其以米色櫃體及玻璃高櫃展示茶具收藏，不僅呼應屋主愛茶的生活哲學，也讓空間中自然而然流露出文化氣息。書房則選用淡雅綠色木絲牆面，搭配訂製櫃體與溫潤質感，讓閱讀與靜思成為生活的一部分。這些細節設計，既符合功能需求，也創造了情感的共鳴。
私領域質感與機能兼備，材質與美學的結合
臥室牆面採用珪藻土手工紋理，呈現出溫和和風的氣質；衛浴則以檜木材質鋪陳，從天花、浴缸至座椅階梯，一氣呵成。淡淡木香瀰漫其中，讓每一次洗浴都成為身心放鬆的儀式。更巧妙的是，浴室門融合日式障子門與鐵件玻璃設計，在缺乏窗景的條件下，依然讓空間保有通透與明亮感。
「淳青．賦禪」不只是設計作品，更是一段生活哲學的具體實踐。在這個空間中，每一個角落都不只是視覺的美感，而是與自然對話、與自我對話的場域。這正是理性設計與人文精神交織下，最動人的生活風景。
