古力娜扎主動爬上床！侯明昊被封男版魏瓔珞「嘴角壓不住」導演也驚呆

記者宋亭誼／台北報導

侯明昊在古裝權謀愛情劇《玉茗茶骨》飾演角色「陸江來」，他本是前途無量的年輕狀元，卻因追查案件被捲入一樁殺妻舊案，遭人設局陷害，瞬間從官場新星淪為被追殺的對象，他「男版魏瓔珞」式的能屈能伸與反差人設，被觀眾視為全劇最大亮點。

侯明昊（左）與古力娜扎愛情逐漸發芽。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

侯明昊在命懸一線之際，被茶王之女、榮府繼承人古力娜扎飾演的「榮善寶」所救，懂得示弱賣慘、借勢反擊的他甚至主動獻上賣身契，跪地向榮善寶宣示，「我不是榮家的，我是大小姐的」，這種奶狗忠犬與腹黑謀士並存的設定，讓角色辨識度大幅提升，不少觀眾更形容他是「男版魏瓔珞」。

侯明昊說：「我在看過劇本後馬上就答應演出了，因為劇情實在太出色，我的角色前後反差大，從狀元成了馬夫又變僕人再到女婿候選人之一，恢復記憶後又變回充滿野心的巡案，演起來很痛快有爽感，我印象最深刻的一場戲是陸江來重新找回身分後，在公堂上第一次拍響驚堂木那一瞬間，演出時我自己也渾身起雞皮疙瘩，希望大家多多期待。」

古力娜扎透露她剛開始摸索角色時壓力很大，但于正會不時傳訊息告訴她哪些地方表現得好，不斷鼓勵她，讓她逐漸建立自信。她能把一段長達3頁的台詞，一字不漏地一次完整說出來，讓同劇演員大為讚嘆，侯明昊也作證表示，早上妝髮時常聽到娜扎不停背台詞。

侯明昊（左）與古力娜扎同床共枕。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

最新劇情中的選婿儀式上，榮善寶原本準備選擇陸江來，卻在關鍵時刻被握有榮家把柄的「楊鼎臣」（劉擎 飾）逼停，面對家業與未知威脅，她無奈選擇楊鼎臣為婿。無法接受的陸江來帶著榮善寶外出乘船並堅定地吐露自己的對她的情感，說出「我不願與妳為友，大小姐我想娶妳為妻。」令榮善寶內心動搖。

在見到不請自來的楊鼎臣後，榮善寶轉而前往陸江來房中，提出過夜要求，主動拉起他的手同床共枕並獻上深情一吻，陸江來則羞澀反問「小姐說要同我做的夫妻是做一夜？做一月？還是做一世的？」把兩人的情感張力推至高點。

這場同床親密戲連導演都邊拍邊害羞，侯明昊全程嘴角壓不住，古力娜扎則笑說：「要來非禮你了！」隨後在床上躺好的她還加碼提議要自己把鞋子踢掉，讓導演忍不住笑說：「妳也太主動了吧！」《玉茗茶骨》正於愛奇藝國際站熱播中。

