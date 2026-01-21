古力娜扎激情戲「從椅子吻到床上」 重心不穩差點拍成武打戲

侯明昊（右）與古力娜扎有激吻圓房戲。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）

侯明昊、古力娜扎主演的古裝劇《玉茗茶骨》迎來大結局，劇中侯明昊接連上演吃醋名場面，高甜圓房戲也把劇情推向高潮，劇裡女尊男卑的性別反轉敘事打破古裝劇既有套路，成為近期討論度極高的作品之一。

古力娜扎表示，跟侯明昊本來就認識，合作很有默契，「不過他只要一拍吻戲就會笑場，特別害羞，我當下只想著要趕快拍完，就直接跟他說『不准笑！』因為我知道他一笑就停不下來。」此外，侯明昊跟誰都能聊上天的性格也讓古力娜扎印象深刻，她透露，拍攝現場不時會有代拍大軍躲在草叢裡等待捕捉畫面，他每次遇到這樣的情況，不僅不覺得困擾，反而會主動跟對方聊天，甚至好奇詢問「你們一天賺多少？」等出人意表的問題。

《玉茗茶骨》男女主角的情感戲在第28至30集迎來高潮，兩人上演了性張力噴發的激吻圓房戲，兩人從椅子上激吻至床榻。侯明昊、古力娜扎事前反覆排練走位，因為他們必須邊走邊接吻還得相擁纏綿，最後再一同倒向床榻，動作銜接難度頗高，也考驗演員默契，差點重心不穩的古力娜扎更忍不住笑說：「要不我們拍打戲吧！導演！」逗樂在場人員。《玉茗茶骨》全集已在愛奇藝國際版上架。

古力娜扎爆料侯明昊一拍吻戲就笑場。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）

