古力娜扎親密戲超主動 對侯明昊甜喊「來非禮你了」

侯明昊（左）與古力娜扎同床共枕。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

侯明昊、古力娜扎領銜主演的古裝權謀愛情劇《玉茗茶骨》開播後話題不斷，侯明昊飾演的角色因「男版魏瓔珞」式的能屈能伸與反差人設，成為大亮點。

侯明昊說：「我在看過劇本後馬上就答應演出了，因為劇情實在太出色，我的角色前後反差大，從狀元成了馬夫又變僕人再到女婿候選人之一，恢復記憶後又變回充滿野心的巡案，演起來很痛快有爽感。」古力娜扎飾演的女主角榮善寶則是冷靜清醒的事業型大女主，她不只是名門千金，更是撐起家族與茶業的核心人物，行事果決。

古力娜扎角色台詞非常多，她能把一段長達3頁的台詞，一字不漏地一次完整說出來，讓同劇演員大為讚嘆，侯明昊也作證表示，早上妝髮時常聽到娜扎不停背台詞，趙昭儀更笑稱大家要多「鼓勵娜扎」，畢竟能撐住這種高強度台詞量實屬不易。

侯明昊（左）與古力娜扎愛情逐漸發芽。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

《玉茗茶骨》裡，侯明昊跟古力娜扎的關係並非單純甜寵，而是從互相利用、彼此試探，到一次次對峙後逐漸動心。進入第10集後，劇情也迎來另一波高潮，侯明昊堅定地吐露自己的對她的情感，說出「我不願與妳為友，大小姐我想娶妳為妻。」令古力娜扎內心動搖，提出過夜要求，主動拉起他的手同床共枕並獻上深情一吻，侯明昊則羞澀反問「小姐說要同我做的夫妻是做一夜？做一月？還是做一世的？」把兩人的情感張力推至高點。

這場同床親密戲連導演都邊拍邊害羞，侯明昊全程嘴角壓不住，古力娜扎則笑說：「要來非禮你了！」隨後在床上躺好的她還加碼提議要自己把鞋子踢掉，讓導演忍不住笑說：「妳也太主動了吧！」《玉茗茶骨》正於愛奇藝國際站熱播中。

