古力娜札把《玉茗茶骨》念成「玉米排骨」 侯明昊放閃迷因哏

古力娜札、侯明昊攜手主演的權謀愛情劇《玉茗茶骨》開播以來話題不斷，浪漫喜劇、宅鬥權謀與茶道元素交織出高密度爽感，成為開春最受矚目的話題作。劇集在台灣平台表現亮眼，討論熱度持續攀升，新生代男神侯明昊更憑角色人氣再衝新高。

古力娜札。（圖／Disney+）

侯明昊飾演的陸江來原是文武雙全的年輕狀元，卻遭人陷害、命懸一線，為查清真相潛入榮家，與古力娜札飾演的榮家大小姐榮善寶展開諜對諜的情感攻防。假摔裝病、示弱賣慘樣樣來，從試探到動心，陸江來在船上直球告白，「我想娶妳為妻」，更與榮善寶同床共眠，情感張力一路升溫。

隨著劇情推進，陸江來不再只是算計棋子。眼見榮善寶接連遭到妹妹與招親男子楊鼎臣、賀星明等人覬覦算計，他動了真心，選擇站到她身邊。榮善寶為了反制逼婚與陰謀，索性反客為主夜闖陸江來房間，強勢獻吻喊話「今夜便做成夫妻」，反讓一向綠茶上線的陸江來進退失據，只敢同床不踰矩，留下名場面。

侯明昊。（圖／Disney+）

最新劇情中，陸江來似乎逐步恢復記憶，暫居畫麟院偏廂之際，卻被榮善寶的奴婢們直接把行李搬進她的房內，疑似展開「同居」生活，反轉局勢讓網友笑稱：「綠茶男終於遇到對手。」

戲外宣傳同樣笑料不斷。古力娜札先前直播誤將劇名唸成「玉米排骨」，意外成為迷因哏，近日再度自嘲回應。未能到場活動的侯明昊則錄影隔空放閃，還順勢呼籲粉絲「記得吃玉米排骨」，默契接球笑翻全場。

劇中榮家姐妹鬥得兇，戲外卻感情融洽。程瀟、趙嘉敏、余茵等人一同出席宣傳活動，古力娜札因多場掌摑戲被封為「掌公主」，現場即興示範巴掌戲碼，還帶著妹妹們一起跳舞，余茵當眾撒嬌，姐妹情深成為另一個亮點。