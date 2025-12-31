古力娜札遇上「綠茶男」侯明昊 7男神「搶親」狂健身！羞喊：都很Strong
古力娜札、侯明昊主演的《玉茗茶骨》29日正式在Disney+上架，上檔前已有400萬預約量，更在官方微博宣布一開局就有千萬播放量，男女主角在開播首日積極宣傳，首映儀式上也被封為「茶男爽女」，話題不斷。
侯明昊首映活動上頻頻發出撩人金句，更呼應劇中自己獻上「賣身契」的逗趣劇情，對古力娜扎深情喊話：「我不是榮家的，我是大小姐的。」並重現劇中經典台詞：「大小姐想同我做的夫妻、是一夜、還是一月、還是一世？」被其他演員虧是「綠茶男」，他也機靈回應：「我很茶，但我的茶只對她一人。」讓網友直呼：「這是可以聽的嗎？」
古力娜扎「公開招親」！一女對戰七男
《玉茗茶骨》首日開局就迎來全劇第一個高潮「公開招親」，只見各家族的名門公子都垂涎於榮家富可敵國的茶葉家產，以及榮善寶（古力娜扎飾）的絕美容顏，江南各路望族子弟接連入局，展開一女對戰七男的雄競格局。對戲的都是男神等級，讓古力娜札也忍不住直呼：「每個男生都很Strong。」並嬌羞喊話：「他們每天都泡在健身房，身材都很好，大家可以期待。」
侯明昊在最新一集的比武招親過程中不慎受傷，他為了療傷脫下衣服，展現壯碩的肩線、胸肌，讓觀眾大飽眼福。侯明昊精彩的演出也讓總製作人于正打包票，接下來絕對會成為一線巨星，自信喊話：「我來了，他就火了，等著吧！」
