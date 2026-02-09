古厝配炮仗花 苗栗公館限定版打卡景點

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕農曆年節將至，不少民眾會旅遊、踏青，關注各地美麗花海何時盛開或相關景點情形。位於苗栗縣公館鄉苗25線一處古宅，屋主在古宅上栽種炮仗花，去年開始吸引民眾前往打卡，銅鑼鄉代徐裕逢近期經過發現炮仗花開，與古宅搭配更添不同美感。

徐裕逢說，銅鑼有名的炮仗花公園目前仍未盛開，但他之前協助送物資時，經過苗25線4.5公里被一間老屋吸引目光、停留下來拍照，他詢問附近的鄰居後得知，去年老宅加上炮仗花爆紅，不少人前往拍照成為打卡熱點。

徐裕逢指出，該處被稱為尖山老屋炮仗花，蘊藏歷史的古宅紅磚上，覆蓋了一片橙黃炮仗花，由古宅往下宛如水流傾瀉而下，而盛開炮仗花與帶有歷史痕跡的古宅搭配，更添生命詩意，吸引不少人前往。

