古吉系統科技助連鎖餐飲轉型升級 深化智慧營運布局

圖：古吉系統科技以智慧點餐系統，讓數位服務走進日常生活，展現其深耕連鎖餐飲場域的實際應用。（圖／古吉系統科技股份有限公司提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

在餐飲市場持續朝連鎖化與規模化發展的趨勢下，數位工具已成為多數品牌的基本配備，真正影響營運穩定度的關鍵，在於後端系統是否能隨著門市數量增加與尖峰時段來臨，持續承受實際營運壓力。長期深耕自助點餐與營運系統整合的 古吉系統科技（GUJI），提出高穩定性的「自助點餐機」與「自動售票機」解決方案，成為近年連鎖餐飲市場中備受關注的系統服務商。

解決餐飲痛點：從自助點餐到自動售票的精準配置

在連鎖餐飲的實際營運現場，不同業態面臨的壓力截然不同。當門市數量擴大、營運模式被快速複製時，系統是否能穩定承接高峰，成為連鎖品牌必須面對的核心課題。古吉系統科技提供自助點餐機與自動售票機，支援多元行動支付與推薦加購，提升客單價；高規收找零模組降低人力與現金管理負擔，讓人員專注服務。以「晨間廚房」與「億品鍋」的導入經驗為例，古吉系統科技透過軟硬體整合，協助門市在尖峰時段精準分流。在早午餐場域，自助點餐機在長時間營運下，穩定分擔櫃檯點餐及收銀壓力；需要快速翻桌的餐飲場景中，自動售票機與叫號系統的串聯，讓訂單與出餐流程得以維持順暢。

圖：自助點餐設備實際導入連鎖餐飲門市，支援高峰時段的營運流程。（圖／古吉系統科技股份有限公司提供）

連鎖展店的關鍵：跨業態營運經驗與場域導向設計

能同時解決不同餐飲型態痛點的系統，關鍵在於是否具備跨業態實戰經驗與場域導向的設計思維。古吉系統科技近年發展近 20 種不同機型，涵蓋桌邊掃碼、桌上型與落地式點餐機、壁掛式售票機等，依據坪數、動線與營運模式進行配置，使品牌在快速展店的過程中，降低加盟複製與管理上的成本。這樣的設計思維，成為古吉系統科技在連鎖餐飲市場中，能與企業夥伴長期合作的重要基礎。

除了實際導入案例，古吉系統科技亦持續活躍於連鎖加盟與餐飲設備相關展會，透過現場展示不同應用情境，與餐飲業者交流營運現場的實際需求。目前其服務對象已超過 2,000 家，並逐步拓展至海外市場。隨著連鎖餐飲對數據應用與營運彈性的需求提升，古吉也持續調整系統發展方向，期望與餐飲品牌攜手，在快速變動的市場環境中，共同建立更穩定、可長期運作的營運基礎。