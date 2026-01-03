古坑探7.2°C本島平地最冷 中南部低溫較北部更低

藤架上冰柱垂掛，有如美麗冰晶宮，還有花草瞬間凍結，被霜凍封存，在晨光照耀下特別晶亮。強烈大陸冷氣團來襲，武陵農場清晨最低溫降至零下1.2°C，形成獨特冬日美景。

而全台最低溫出現在離島的東引，只有6.5°C，本島最低溫則出現在雲林古坑的荷苞，只有7.2°C，嘉義、南投、甚至高雄都出現8°C低溫。

氣象署預報員林定宜指出，「明天日夜溫差持續的增加，整個西半部地區溫差都會比較大，特別是中南部地區，溫差會大到10°C以上。」

此波強烈大陸冷氣團，全台冷得超有感，特別的是中南部低溫比北部低溫還低。前氣象局長鄭明典指出，這次高雄、台南低溫上榜，應該是第一次，主要受到輻射冷卻影響。

前氣象局長鄭明典解釋，「雲嘉南、高雄這一邊，就變成是背風渦旋、背風靜風區的地方，除了晴空以外，再加上靜風 ，就在這個地方的輻射冷卻，冷空氣比較容易聚集。」

溫度逐漸回升，上午台北市陽光普照，到週日（4日）天氣回暖，但還是提醒民眾，下週一將有另一波強烈大陸冷氣團來襲，週三開始明顯影響，強度與這波相當，也不排除能達寒流等級。

林定宜表示，「目前預報是相當、伯仲之間的強度，台北氣象站低於10.4°C，這也不能說完全排除。」

全台急凍，氣象署表示，玉山合歡山皆有下雪，不少民眾一早前往合歡山追雪，但接駁車導致塞車，道路卡住，警方只能一直趕人。

另外，南橫公路東段台20臨105線37Ｋ等部分路段發生路面結冰，公路局則於上午7時預警性封閉部分路段，以維護用路人行車安全。