古坑旅宿營造計畫成果亮相 官產學攜手打造可永續的旅遊新古坑

▲副縣長謝淑亞與貴賓一起點亮古坑旅宿營造成果。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府26日於縣府親民空間舉辦「古坑地區旅宿業營造計畫期末成果發表會暨記者會」，展現官、學、產三方合作，透過設計美學導入與系統性輔導，全面提升古坑鄉旅宿品質與品牌價值，為古坑觀光注入嶄新動能。

副縣長謝淑亞表示，古坑旅宿營造計畫由縣府建設處穿針引線，結合雲林科技大學專業團隊與在地12家旅宿業者共同投入，不僅進行空間改造，更著重於品牌塑造與整體產業升級。她指出，這是一項以設計作為治理工具的創新嘗試，讓美學、文化與在地經營思維融入旅宿空間，打造「留得住人」的環境。

謝淑亞說，縣府的角色就是整合資源、搭起平台，讓家鄉成為遊子願意回來、旅客願意一來再來的地方，期盼古坑與雲林成為讓人安心生活、戀愛、定情、成家的美好所在。縣府希望未來能把這樣成功的模式，推展到縣內其他的地方。

古坑鄉長林慧如表示，古坑擁有豐富的生態與旅遊資源，在多日旅遊的住宿條件上仍有提升空間。透過縣府推動此次旅宿營造計畫，不僅改善住宿品質，也讓旅遊型態更完整，未來將能大力推廣二天一夜、三天二夜的深度旅遊。感謝縣府投入經費協助在地業者升級，為古坑觀光奠定更穩固的基礎。

計畫主持人、雲林科技大學創意生活設計系教授張岑瑤指出，此計畫回應政府對產業發展的承諾，由雲科大扮演關鍵的銜接角色，引導業者從跨世代經營、永續治理的角度，重新思考品牌如何在地方長久扎根。她表示，計畫核心不只是更新設施，此次計畫邀集全台北中南設計師深入古坑，與業者密切溝通，讓設計真正回應地方需求，協助在地旅宿業者從軟硬體改造走向可複製、可經營、可永續的系統。

縣府建設處長廖政彥表示，公共環境打造一直是縣府施政重點，今年度古坑旅宿業改造計畫總投入經費達3700多萬元，共改造12家旅館及民宿，每案最高經費600萬元，由業者自籌一半、縣府補助一半，旅館部分納入星級旅館體系，民宿則銜接交通部觀光署「好客民宿」遴選機制。

廖政彥進一步指出，此計畫分為前期構想、中期設計推動及後期執行控管三大階段，並透過顧問諮詢、設計媒合、審查機制、輔導課程與退場機制等核心策略，形成完整支援架構，為古坑旅宿產業帶來全面且永續的提升與發展。

期末成果發表會現場同步透過成果展示與影像紀錄，呈現計畫自前期評選、設計提案、施工執行到完成落地的完整歷程，並公開多家旅宿改造前後對照畫面，具體展現設計如何在政策、產業與地方之間發揮實質作用。發表會由副縣長謝淑亞主持，古坑鄉長林慧如、議員賴明源及參與計畫的古坑旅宿業者到場現身說法。