古坑旅宿營造計畫成果亮相 打造永續旅遊環境

十二家旅館民宿參與的古坑旅宿營造計畫成果亮相，打造可永續旅遊新古坑。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣總投入三千七百多萬元、十二家旅館及民宿，共同參與「古坑地區旅宿業營造計畫」廿六日舉行期末成果，展現官、學、產合作，透過設計美學導入與系統性輔導，全面提升當地旅宿品質與品牌價值，為古坑觀光注入嶄新動能。

副縣長謝淑亞說，計畫由縣府建設處穿針引線，結合雲科大與在地十二家旅宿業者，共同投入空間改造，更著重品牌塑造與整體產業升級。是項以設計作為治理工具的創新嘗試，讓美學、文化與在地經營思維融入旅宿空間，打造「留得住人」的環境。縣府整合資源、搭起平台，讓家鄉成為遊子願意回來、旅客願意一來再來，期古坑與雲林成為讓人安心生活、戀愛、定情、成家的美好所在，希望未來能把這成功模式，推展到縣內其他地方。

古坑鄉長林慧如說，古坑擁有豐富生態與旅遊資源，在多日旅遊住宿條件上仍有提升空間。透過縣府推動此次旅宿營造計畫，改善住宿品質也讓旅遊型態更完整，未來將能大力推廣二天一夜、三天二夜深度旅遊，感謝縣府投入經費協助在地業者升級，為古坑觀光奠定更穩固基礎。

雲科大創意生活設計系教授張岑瑤說，計畫回應政府對產業發展的承諾，雲科大扮演銜接角色，引導業者從跨世代經營、永續治理角度，重新思考品牌如何在地方長久扎根。計畫核心不只更新設施，也邀集全台北中南設計師深入古坑與業者密切溝通，讓設計真正回應地方需求，協助在地旅宿業者從軟硬體改造走向可複製、可經營、可永續系統。

建設處長廖政彥說，公共環境打造一直是縣府施政重點，今年度共改造十二家旅館及民宿，每案最高經費六百萬元，業者、縣府各負擔一半，旅館部分納入星級旅館體系，民宿則銜接交通部觀光署「好客民宿」遴選機制。計畫分前期構想、中期設計推動及後期執行控管三大階段，透過顧問諮詢、設計媒合、審查機制、輔導課程與退場機制等策略，為旅宿產業帶來全面且永續提升與發展。