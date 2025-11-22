古坑業者擲1500萬買地！無償捐社區蓋「食農教育基地」

雲林縣古坑鄉咖啡業者廖鴻瑞（右二）支持食農教育，提供千萬元土地打造教育園區。（張朝欣攝）

雲林縣古坑鄉華南社區發展協會致力推動食農教育導覽，拿下金牌農村殊榮，帶動地方發展，咖啡業者得知協會有意擴大食農教育導覽，花1500萬元購買0.5公頃土地，無償提供給社區做為「古坑華南食農教育園區天空之夜基地」，日前正式啟用。除可遠眺雲嘉美景，更讓食農教育充滿在地參與量能。

華南社區20餘年前人口不斷流失，不僅年輕人減少，華南國小學生數還曾跌至僅23人，近年來社區積極推廣食農教育導覽，吸引機關社團前來參訪，成功活絡地方，從傳統農村轉型為為全國金牌農村，國小學生人數也突破百人，更吸引許多年輕人返鄉創業。

廣告 廣告

雲林縣古坑鄉咖啡業者廖鴻瑞支持食農教育，提供千萬元土地（見圖）打造教育園區。（張朝欣攝）

在地「天空之夜養生泡腳咖啡」業者廖鴻瑞認同社區推動食農教育導覽，花費1500萬元購買0.5公頃土地，無償提供給社區打造「古坑華南食農教育園區天空之夜基地」，他表示希望盡一己之力，協助社區永續經營食農教育，這樣遊客便會不斷前來，社區有發展，商家也跟著獲益，可說是雙贏。

廖鴻瑞說，他之前從事業務工作，9年前決定轉換跑道經營咖啡餐飲店，看著社區因食農教育而重現榮景，內心非常感動，因此決定把土地無償提供給社區使用，希望食農教育導覽能更加深化、多元化，吸引更多人前來參訪。此處視野遼闊，可俯瞰整個雲嘉地區，美景加咖啡，絕對不虛此行。

社區專案督導賴雅玫指出，社區推動食農教超過10年，受到大家肯定與幫助，之前「大李茶行」老闆李明璋無償提供1公頃土地，打造「石梯田書屋」體驗場域，現在又有廖鴻瑞提供的0.5公頃土地，未來將持續與水保署等相關單位合作深化園區，與更多在地業者合作推出各種特色活動。

更多中時新聞網報導

東超》國王3洋將轟67分 主場退獵隼

振永戲水「肌」情秀 宋柏緯看傻

振永《回到20歲》升格男主戀奶奶