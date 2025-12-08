古坑橙色季節全城點亮 冬柑盛典引爆觀光熱潮、農產魅力全面進擊

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】古坑鄉年度最重量級農產盛事「2025古坑橙色的季節」將於12月13、14日在228公園草皮盛大登場，主打柳丁與多款冬柑鮮果、創新展區與親子互動體驗。鄉公所強調，今年以品牌再升級為目標，從產地、加工到食農教育全面串聯，帶給全台遊客最道地、最有生命力的冬季農產盛宴。

活動前記者會今天在麻園社區果園登場，揭開橙色季節序幕。(記者廖承恩翻攝)

古坑鄉公所指出，今年以「橙色的季節」為主軸，結合柳丁、甜橙、無籽柳丁、砂糖橘、美女柑、帝王柑、西施柚等多元冬柑品項，展現古坑作為中部重要柑橘產區的深厚能量。為提升農產辨識度，活動以「產地就是品牌」為核心策略，結合展售、品嘗與食農導覽，讓在地農業以最直接、最具魅力的方式走向大眾市場。

廣告 廣告

活動前記者會於今(8)日在麻園社區果園舉行，由鄉長林慧如領軍，邀集副縣長謝淑亞、立委服務處代表、農糧署、農業部花創中心、縣議員、各社區與學校等多位貴賓到場。果園現場以冬日柳丁園景象為意象，展現古坑農民一整年耕耘成果，象徵「從土地說故事」的農業精神。多位到場貴賓也強調，古坑的柳丁不僅是地方產業，更是季節文化與土地情感的重要象徵。

來賓挑戰限時三分鐘採果，親入果園貼近土地，體驗最真實的產地力量。(記者廖承恩翻攝)

記者會中最受矚目的亮點，是邀集各級代表共同示範正確剪果方式，突顯採收技術對果品品質的重要性。現場開放「限時3分鐘採果挑戰」，來賓親自走入果園與土地近距離接觸，吸引民眾熱情響應，也成功推廣麻園社區採果農遊模式。鄉公所表示，希望藉此讓遊客了解農民的技術與堅持，深化大眾對在地農業的尊重與支持。

13、14日主活動中，兩大創新展示區為今年最具亮點的特色設計。

「古坑飲特調吧」以冬柑為主題，推出色香味俱全的特色飲品，呈現農產加工與跨界創意；「柑橘食農館」則以品牌故事、產地介紹、加工成果為主軸，從鮮果到商品一覽無遺，打造「從枝頭到餐桌」的完整體驗。活動更邀請古坑鄉立幼兒園於開幕式帶來食農教育展演，象徵在地食農扎根，世代傳承土地價值。

鄉公所盼民眾看見農民堅持共同支持在地農業。(記者廖承恩翻攝)

現場市集規劃選果機展示、獼猴防治宣導、柳丁貼貼Go、榨汁DIY、闖關活動等多項體驗，讓親子能以最輕鬆的方式認識柳丁與冬柑的產地價值。鄉公所表示，期待藉由趣味學習與互動遊程，帶動地方觀光循環，也讓古坑冬季農產以更具年輕化、體驗化的方式被看見。

古坑鄉公所誠摯邀請全台民眾於12月13、14日前來古坑228公園草皮，走進冬柑產地，品味帶著土地香氣的季節甜味。鄉長林慧如表示：「橙色的季節不只是市集，更是古坑一年辛勤耕耘的成果展。歡迎大家用行動支持在地農業，讓橙色光芒在冬季持續綻放。」