古坑橙色季節盛大開展 柳丁產地能量引爆冬日農業盛事

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】古坑鄉公所8日於麻園果園舉行記者會，宣布「2025古坑橙色的季節」將於12月13、14日在228公園登場。今年以採果體驗、柑橘展售、市集互動與食農教育為核心，全面呈現古坑柳丁與多元柑橘的產季魅力。活動匯集農民、社區與各單位力量，以創新行銷推動產地品牌，打造冬季最具代表性的橙色農產盛事。

今年活動主題「橙色的季節」，並以柳丁、甜橙、砂糖橘、無仔柳丁、西施柚等豐富果品展現產季多樣性。公所指出，今年將以更精準的產地行銷模式帶動冬季農產能見度，讓古坑柑橘不僅是作物，更成為地方品牌與旅遊亮點。

為讓民眾更深入了解柳丁產製過程，公所在記者會安排採果示範，由農民與社區代表示範正確剪果方式，強調採收時機與技術對果品品質的重要性。現場開放的「3分鐘採果挑戰」吸引與會人士踴躍參與，大家在果樹間親自感受農作辛勞與產季甜香，也同步行銷麻園社區的採果體驗行程，讓土地故事更貼近大眾。

「2025古坑橙色的季節」主活動將在12月13日開幕，以農產多元應用與農村創新為核心亮點。「古坑飲特調吧」與「柑橘食農館」兩大貨櫃亮點區將一次呈現柑橘從產地、加工到品牌故事的完整鏈結，讓遊客能從一杯果飲、一顆柳丁看到農業文化與市場發展。公所表示希望透過創新展示讓農產行銷不再只是販售，而是體驗、學習與感動的結合。

今年活動也邀請古坑鄉立幼兒園帶來活力演出，象徵在地多年推動食農教育的成果。孩子以純真歌舞傳遞土地情感與農產價值，成為活動最溫暖的焦點。公所指出，從小扎根的農業認知不僅深化地方文化，也讓食農教育成為連結家庭、學校與社區的重要力量。

活動兩日將規劃豐富市集內容，包括選果機展示、榨汁體驗、闖關遊戲、柳丁貼貼Go、獼猴防治宣導等多元互動，讓親子在遊戲中認識柑橘產業。現場亦集結農民、新創品牌與在地商家，提供鮮果、果品加工及創意飲品，展現農村的創意與能量。古坑鄉公所誠摯邀請全國民眾走進橙色古坑，共享冬季最甜的農產盛事，一起支持在地農民、看見土地最真實的力量。