古坑橙色季節綠隧登場 柳丁展售親子闖關等體驗

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】2025古坑橙色季節行銷展售活動，本（12）月13、14日的周六、日兩天，在古坑綠隧228公園草坪盛況登場，現場有展售市集和多項親子闖關遊戲等互動體驗區，讓大小朋友能用最快樂的方式認識柳丁與柑橘的產地價值，歡迎大家前來共享古坑橙色的季節。

2025古坑橙色季節行銷展售活動，本（12）月13、14日的周六、日兩天，在古坑綠隧228公園草坪盛況登場。（圖／記者簡勇鵬攝）

「2025古坑橙色的季節—古坑當季在地農產行銷推廣活動」將於12月13日、14日在古坑鄉228公園草皮舉行，今年的主題是橙色的季節，除了柳丁，也一同帶上古坑甜橙、無籽柳丁、砂糖橘、美女柑、帝王柑、西施柚等等豐富的果品，讓活動更加繽紛。

古坑鄉長林慧如示範採收柳丁正確的二刀法，才不致影響次年的果實收穫量。（圖／記者簡勇鵬攝）

今年活動除持續推廣古坑柳丁的產地魅力，更強調農產的多元價值與創新應用；也特別打造貨櫃屋展示區「古坑飲特調吧」與「柑橘食農館」兩大亮點，讓遊客能從生鮮果品一路看到加工、飲品、到水果品牌故事，完整感受古坑農產的全方位魅力；同時開幕時加入鄉立幼兒園幼童的活力展演，呈現古坑從小扎根的食農教育成果；市集攤區則規劃有選果機展示、闖關遊戲、獼猴防治宣導、柳丁貼貼Go、榨汁體驗區等多項互動內容，讓大小朋友能用最快樂的方式認識柳丁與柑橘的產地價值，歡迎大家前來共享古坑橙色的季節。

古坑鄉長林慧如和副縣長謝淑亞等嘉賓體驗剪綵柳丁，並邀請民眾前來參加2025古坑橙色季節盛會。（圖／記者簡勇鵬攝）

鄉長林慧如指出，本次活動以「橙色的季節」為主題，帶領大家走進古坑鄉最具代表性的柳丁產區，展現古坑獨有的冬季景致與豐饒農產，也為古坑冬季最具指標性的農產活動揭開序幕；甚至透過「橙色的季節」品牌推廣，期盼吸引更多民眾走入產地、了解農村、感受柳丁產季的風土魅力，並以行動支持在地農業。